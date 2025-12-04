İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan trajik bir olay, mahalleyi yasa boğdu. Yıldız Mahallesi'nde geri manevra yapan bir pikabın çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Nisanur Güzel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İş yeri önünde yaşanan feci kaza

Olay, Buca Yıldız Mahallesi'nde bulunan 206/5 Sokak üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ş. (69) idaresindeki 35 AES 285 plakalı pikap, bulunduğu yerden geri manevra yaptığı sırada talihsiz bir şekilde 9 yaşındaki Nisanur Güzel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız ağır yaralandı.

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Nisanur Güzel'e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, acilen Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yoğun çabasına rağmen, minik Nisanur hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı

Olayın ardından kaza yerinde gerekli incelemeleri yapan polis ekipleri, pikap sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına aldı. Nisanur Güzel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli işlemlerin tamamlanması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Yetkili makamlar, kaza ile ilgili detaylı soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.