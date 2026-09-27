Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 8. İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP), hafta sonunun ilk gününde kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kültürpark’a gelen binlerce ziyaretçi, stantları tek tek gezerek hem aradıkları kitaplara ulaştı hem de sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Yayınevi stantlarında uzun kuyruklar oluştu

Fuar alanında gün boyunca en büyük hareketlilik imza alanlarında yaşandı. Özellikle gençlerin ve çocuklar büyük ilgi gösterirken, yayın dünyasının sevilen isimlerini görmek isteyen okurlar yayınevlerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Genç okurlar; Adora Yağmur, Beyza Alkoç, Emre Gül, Maral Atmaca, N.G. Kabal ve Selin Solaris gibi isimlerden imza alabilmek için sıraya girerken; çocuk edebiyatının tanınan kalemleri Fatih Tuncay, Hanzade Servi, Mavisel Yener ve Mert Arık da minik okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Aileleriyle fuara katılan çocuklar yazarlarla sohbet edip anı fotoğrafı çektirdi.

Usta yazarlar ve kent kitaplığı okurlarla buluştu

İZKİTAP, farklı yaş ve ilgi gruplarından okurları bir araya getirmeyi sürdürdü. Behiç Ak, Başak Sayan, Bülent Emrah Parlak, Hikmet Hükümenoğlu, Polat Özlüoğlu, Tuğrul Keskin ve Zeynep Oral gibi isimler düzenlenen imza günleri ve söyleşi programlarında okurlarıyla bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Kitaplığı standı da ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Stantta; Aybala Yentürk, Fabio Tito, Mert Rüstem, Nejat Yentürk, Nihan Özdal, Onur Eryeşil ve Yağmur Alkır, okurlarla buluşarak eserlerini imzaladı.

Gün boyu devam eden söyleşilerde edebiyat ve kent kültürü üzerine çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Fuar bugün sona eriyor

Sekiz gündür devam eden kitap fuarı bugün (27 Eylül) düzenlenecek son etkinliklerle tamamlanacak.

Fuarın kapanış gününde de edebiyat, tarih ve bilim dünyasından önemli isimler İzmirli okurlarla buluşmacak.

Ali Nesin, Aytül Akal, Cihat Çiçek, Hidayet Karakuş, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Sinan Meydan ve Tuğrul Keskin, gün içindeki imza ve söyleşi programlarında bulunacak.

Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP, bugün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Etkinliklerin detaylı programına kitapizmir web adresi üzerinden ulaşılabiliyor.