Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetleri arasında yer alan Hasta Nakil Ambulansı, özellikle ulaşım güçlüğü yaşayan ve randevusuna gidemeyen vatandaşların yanında yer aldı. Deneyimli personel ve tam teçhizatlı araçla yürütülen hizmetten son iki yılda yararlanan Konaklı sayısı 2 bin 209’a ulaştı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; hastane randevusu bulunan, yaş, hastalık durumu ya da maddi imkânsızlık gibi nedenlerle ulaşım sağlayamayan hastaları evlerinden aldı. Hastaneye güvenli şekilde ulaştırılan hastalar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ambulansla tekrar evlerine bırakıldı.

“Hastalıkta da sağlıkta da beraberiz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, hizmetin dayanışma anlayışının bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Konak’ta kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için çıktığımız yolda, zor zamanlarında da hep komşularımızın yanında olacağımızı söylemiştik. İhtiyaç duyulan her an, var gücümüzle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Hasta Nakil Ambulansımız da bu anlayışın bir ürünü. Hastalıkta da sağlıkta da beraberiz, Konaklı komşularımızın her zaman yanındayız.”

“Evime gelip hastaneye taşıdılar”

Hizmetten yararlanan 88 yaşındaki Erel Şarman ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Bir İzmirli olarak Konak Belediyesi’ne ve Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür borçluyum. Çok güzel, takdir edilecek hizmetleri var. Evime gelip beni elleriyle ambulansa bindirdiler ve hastaneye taşıdılar. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”