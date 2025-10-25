Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bu yıl da İzmir’in dört bir yanına yayıyor. 29 Ekim haftası boyunca her gün farklı bir etkinlikle İzmirlileri buluşturacak olan program; sergilerden tiyatro gösterilerine, konserlerden söyleşilere uzanan geniş bir yelpazede hazırlandı. Kutlamalar, Karantina Meydanı’nda düzenlenecek büyük Cumhuriyet Şenliği ile taçlanacak.

Başkan Mutlu’dan davet

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cumhuriyet coşkusuna tüm İzmirlileri davet etti. Başkan Mutlu, “Bu yıl da 29 Ekim ruhunu Konak’ta hep birlikte yaşayacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri ve bize emaneti Cumhuriyetimizin gururunu 102’nci yıla beraber taşıyacağız. Karantina Meydanı’nda büyük Cumhuriyet Şenliği ile taçlandıracağımız etkinliklerimize tüm komşularımızı davet ediyorum” dedi.

Çocuklardan anlamlı kutlama

Konak Belediyesi’nin 29 Ekim haftasına özel hazırladığı etkinliklerin yanı sıra belediyenin merkezlerindeki Cumhuriyet programları da başladı. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri ile semt merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan çocuklar, kendi hazırladıkları gösterilerle bayram coşkusunu yaşattı. Ayrıca, Konak Engelsiz Yaşam Köyü kursiyerleri, gazi ve şehit yakınları ile Türkiye Emekliler Derneği üyeleri de Bergama Vapuru turu ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Etkinlik takvimi

27 Ekim Pazartesi – “Cumhuriyet Marşları” konseri, Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi, 20.00

28 Ekim Salı – “Kuvayi Milliye Destanı” tiyatro oyunu, Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi, 20.00

29 Ekim Salı – “Cumhuriyet Bayramı Şenliği”, Karantina Meydanı, 11.00

30 Ekim Çarşamba – “Cumhuriyet Bayramı Karma Sergisi”, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi, 17.00

31 Ekim Perşembe – “Atatürk ve Cumhuriyet’e Giden Yol” söyleşisi, 100. Yıl Anı Evi, 18.30

Cumhuriyet gururu Konak’ta yaşanacak

Konak Belediyesi’nin hafta boyu sürecek etkinlikleriyle İzmir, Cumhuriyet’in 102’nci yılını büyük bir coşkuyla karşılayacak.

Müzik, tiyatro, sanat ve söyleşilerle dolu program, Cumhuriyet’in değerlerini geleceğe taşımayı hedefliyor.