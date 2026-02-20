Son Mühür / Beste Temel- Konak Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Toros Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Bağlama Kursu, türkü geleneğini yaşatırken kursiyerlere hem müzik eğitimi hem de sosyal dayanışma ortamı sunuyor.

Kasım ayından bu yana devam eden eğitimlerde kursiyerler, Anadolu’nun köklü müzik mirasını öğrenmenin gururunu yaşıyor.

Sazın tellerinde kültür ve dayanışma

Toros Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kursa katılan öğrenciler, bağlama çalmayı öğrenirken aynı zamanda birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Eğitmen Ozan Ünal eşliğinde sürdürülen derslerde kursiyerler kısa sürede önemli ilerleme kaydetti.

Bağlamanın yanı sıra bona ve solfej eğitimi de alan katılımcılar, ritim ve nota bilgilerini geliştirerek müzikal altyapılarını güçlendirme fırsatı buldu.

Anadolu’nun farklı yörelerine ait türküler, kursiyerler tarafından hatasız icra edilirken, eğitim sürecinin sonunda verilecek konser için hazırlıklar da sürüyor.

Kursiyerler öğrenirken motivasyonları artıyor

Kursiyer Mihriban Aykol, bağlama öğrendikçe kursa daha büyük bir hevesle katıldığını belirterek şunları söyledi:

“Kursumuz çok güzel. Hocamızdan çok memnunuz, çok güzel öğretti. Konak Belediyesi bize bu imkanı sağladığı için Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

Müzik bilgimizi de geliştiriyoruz

Malatya türkülerini doğru çalabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Eyüp Yücel Yelçi ise kursun yalnızca enstrüman eğitimiyle sınırlı kalmadığını vurguladı:

“Konak Belediye Başkanımıza bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Çok güzel geçiyor, iyi arkadaşlıklar da kurduk. Hocamız sayesinde müzik bilgimizi de çoğaltıyoruz.”

Bağlamayla ilk tanışma bu kursta oldu

Bağlamayı ilk kez kurs sayesinde eline aldığını belirten Hülya Sezgin de eğitimin kendisine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi:

“Konak Belediyesi’nin bu kursu açtığını duyunca geldik. Nilüfer Hanım’a bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Hocamızdan çok memnunuz. Biz bağlamayı yeni öğreniyoruz, bu kursun bize çok katkısı oldu.”

Anadolu’nun türküleri Konak’ta yankılanıyor

Konak Belediyesi’nin düzenlediği bağlama kursu, yalnızca müzik eğitimi sunmakla kalmıyor; kültürel mirasın korunmasına, kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kursiyerler eğitim sonunda verecekleri konserle öğrendiklerini sahneye taşıyarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.