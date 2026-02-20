Son Mühür / Merve Turan- Karabağlar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (KAR-KUT), afetlere karşı hazırlık çalışmalarını akreditasyon süreci kapsamında sürdürmeye devam ediyor.

Ekip, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kapsamlı eğitim programına katılarak saha müdahale kapasitesini güçlendirdi.

Afad koordinasyonunda kapsamlı eğitim

Eğitim programı kapsamında ekip üyelerine; temel kampçılık, haberleşme, yangınla mücadele, afet farkındalığı ve çadır kurma konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Program boyunca gerçekleştirilen saha çalışmaları, ekiplerin afet anında hızlı ve etkin müdahale becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

Yetkililer, uygulamalı eğitimlerin ekip koordinasyonu, kriz yönetimi ve sahadaki operasyonel hazırlık açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Sahada müdahale kapasitesi artırılıyor

Gerçekleştirilen eğitimlerde ekiplerin zorlu saha koşullarına uyum sağlaması, iletişim ve lojistik süreçlerini doğru yönetmesi ve afet bölgelerinde güvenli çalışma yöntemlerini uygulaması üzerine çalışmalar yapıldı. Bu sayede KAR-KUT’un olası afet ve acil durumlara daha hazırlıklı hale gelmesi amaçlanıyor.

Başkan Kınay çalışmaları yerinde inceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, eğitim programını ziyaret ederek KAR-KUT ekibi ve AFAD yetkilileriyle bir araya geldi.

Arama Kurtarma Birim Amiri Demirkan Sarıkaya, Eğitim ve Sağlık Birimi Amiri Dr. Ertuğrul Usta, Sivil Savunma Uzmanı Bülent Tatar ve Eğitmen Ömer Selçuk Demir’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kınay, sahadaki hazırlıkları yerinde inceledi.

“Afetlere hazırlık tercih değil, zorunluluk”

KAR-KUT’un Karabağlar için önemli bir güvence olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, afetlere hazırlığın hayati önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Afetlere hazırlık bir tercih değil, zorunluluktur. KAR-KUT ekibimiz bilgiyle, koordinasyonla ve dayanışmayla güçleniyor.

Karabağlar’ın her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımız için umut ve güven olmaya devam edeceğiz. Eğitim ve akreditasyon süreçlerini kararlılıkla sürdüreceğiz.”