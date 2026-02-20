Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Barosu’nun un 2021-2022 ile 2022-2024 dönemi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayan duruşma, yaklaşık üç saat sürdü ve 13.30 sıralarında sona erdi. Duruşmada sanıkların savunmaları alınırken, avukatlar suçlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyanların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan savunmalar doğrultusunda sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Kararla birlikte baronun ilgili dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri yönünden yargılama süreci sona ermiş oldu.

Yılmaz: Hukuka uygun kararı hatırlattığımız için…

Duruşmadan çıkan beraat kararı sonrası Adliye önünde açıklama yapan İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, “ Yargılandığımız bir davada sona geldik. Sayın Mahkeme bugün İzmir Barosu'nun bir önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle birlikte halen yönetimde olan yönetim kurulu üyeleri ve başkanı hakkında kararını verdi. Ben öncelikle bu dava süreci içerisinde bizlere her türlü desteği veren yanımızda olan dayanışma gösteren tüm baro başkanlarımıza, meslektaşlarımıza siyasi kimliği ne olursa olsun hukuka, barolara, savunma mesleğine karşı açılan bu davada yanımızda olan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz bir süredir yargılanıyoruz. Neden yargılanıyoruz? Anayasa mahkemesi kararını uyguladığımız için yargılanıyoruz. Neden yargılanıyoruz? Bir hukuk kurumu olarak hukuka uygun karar verdiğimiz için yargılanıyoruz. Neden yargılanıyoruz? Çünkü biz hukuka uygun bu kararı verirken muhalif bir kimliğimizin varlığını herkese özellikle siyasal iktidara hatırlattığımız için yargılanıyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yok sayan ve bu kararları uygulamayan bir anlayışa biat etmediğiniz için yargılanıyoruz. Benzer duruşmalar, benzer davalar olmadı mı? Tabii ki oldu. yanımızda şu anda İstanbul Barosu'nun başkanı var Sayın Profesör Doktor Avukat İbrahim Kaboğlu. Onlar da yargılandılar. haksız ve hukuksuz biçimde yargılandılar. Ve onlar da beraat ettiler. Biz inanıyoruz ki bugün hala bunca hukuksuzluk içerisinde gerçekten adalete inanan, adil düşünen, vicdanı olan, hukuka uygun karar veren ve bu hukuka uygun verdiği kararların arkasında durmayı başaran hakimler ve savcılar da var. Ama az da olsa var” dedi.



Baro’dan gençlere destek!

19 Marttaki eylemlerde hakaret edici slagon kullandıkları için açılan davanın da duruşması da bugün görülüyor. Buna da dikkat çeken Yılmaz, “Ne yazık ki biliyorsunuz bugün önemli bir dava daha var. Kırk dokuzuncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Gençlerin ve özellikle öğrencilerin yargılandığı, dördü tutuklu birçok öğrencinin yargılandığı dava. O davada da olumlu bir hukuka uygun bir sonuç alacağımıza olan inancımızı ifade etmek istiyorum. Değerli basın emekçileri her türlü şiddeti yaşamaya devam ediyor. özellikle son süreçte teftillendiriyorum. Hukuksal bir şiddet. Bakın daha dün bir meslektaşımız görevini yaptığı için şüpheliye haklarını hatırlattığı için fiili olarak gözaltına avukatlara savunma mesleğiyle ve barolara karşı yürütülen bu sistemli ve amaçlı saldırı duruncaya kadar sonlandırılıncaya kadar biz hiçbir zaman boyun eğmeden, biat etmeden her türlü mücadelenizi her alanda söylemeye devam edeceğiz. Bugün duruşma salonunda söyledik Burada söyledik, birçok defa. Sokaklarda söyledik, alanlarda söyledik. Ve bundan sonra da hukukun üstündü. Demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler üzerinden, kadın hakları üzerinden, çocuk hakları üzerinden, yaşam alanlarımız üzerinden söylemeye çalıştığımız her sözümüzü bundan sonra daha yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Asla umutsuz değiliz. asla asla gelecekle ilgili hayallerimizden, beklentilerimizden vazgeçmeden ve bu hayallerimizi hayata geçirinceye kadar umutlarımızı barış ve özgürlük adına söylemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylesi adaletsiz, böylesi hukuksuz, hukuksuz günlerin bir daha gelmeyeceği ve gelmek düşüncesinde, getirmek düşüncesinde olanlara karşı bu mücadeleyi her zaman yükselterek devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum ve ben sizleri buradan Halen 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda devam eden gençlerin, öğrencilerin yargılamasına katılmak ve onlara destek olmak üzere adliye binasına girmeye davet ediyorum” diye konuştu.