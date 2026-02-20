Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in bir çok ilçesindeki kamu okullarında spor salonunun olmaması, öğrencilerin spor derslerini beton bahçelerde işlemesine neden oluyor. Yeşilyurt bölgesinde bir okulun sığınağı spor salonu olmadığı için spor salonuna dönüştürüldü!

İzmir’deki eski ve yeni okullarda yaşanan spor salonu sıkıntısı öğrencileri mağdur ederken Eğitim-İş Sendikası yetkilileri de merkezdeki birçok okulda spor salonu sorununun yaşandığının altını çizdi. İzmir’deki kamu okullarının bir çoğunda kapalı spor salonunun bulunmaması nedeniyle beden dersleri bahçedeki beton zemin üzerinde işlenmek zorunda kalınıyor. Sporun bedensel ve ruhsal gelişim için çok önemli olduğunu belirten Eğitim İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Dalga, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Okullarda bırakın spor salonunu öğrencilerin oyun oynayacağı alanlar bile yok” dedi.

Asfalt zeminde spor yapan öğrenciler zarar görebilir!

Devlet okullarında oynayan çocukların beton veya asfalt zeminde üzerinde spor yaptıklarını anlatan Yılmaz Dalga, “Zeminin beton veya asfalt olması spor yapan öğrencilerimiz açısından büyük bir tehlike oluşturuyor. Çocuklar spor yaparken düşebilir, kolunu, bacağını kırabilir. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konuda bir çalışma yapıp, okullarda öğrencilerin sağlıklı bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak fiziki koşulları sağlamalıdır” dedi.