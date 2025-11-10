Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi personeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yıl dönümünde saat 09.05’te belediye hizmet binası önünde saygı duruşuyla andı.

Ana hizmet binası başta olmak üzere, ilçenin çeşitli noktalarındaki belediye birimlerinde de çalışanlar bina önlerinde toplanarak Atatürk’e saygılarını sundu.

Dev Atatürk posteri, bayraklar ve sessizlik

Basmane’deki hizmet binasına asılan dev Atatürk posteri altında toplanan çalışanlar, siren seslerinin yükseldiği anda saygı duruşuna geçti. Dokuz Eylül Meydanı’na açılan tüm sokaklardaki trafik durdu, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Kornalar, sirenlere eşlik etti; meydanda duygu dolu bir atmosfer oluştu.

Bir dakika boyunca şehir adeta nefesini tuttu. Gözyaşlarını tutamayanların olduğu anma sırasında Atatürk’e duyulan sevgi ve özlem bir kez daha ortaya çıktı.

Helva ikramı ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar

Saygı duruşunun ardından belediye binası önünde vatandaşlara helva ikram edildi. Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan seçki hem meydanda hem sokakta duygulu anlar yaşattı. Gün boyunca Konak’ın farklı noktalarında da anma programlarının sürdüğü belirtildi.