Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, 2026 yılına meteorolojik açıdan tarihi bir başlangıç yaparak son 88 yılın en yağışlı ocak aylarından birini geride bıraktı. Gökyüzünün adeta boşaldığı kentte, uzun yıllar ortalamaları altüst olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi rekor yağışların yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek için tüm birimleriyle seferberlik başlattı.

İzmir’de 88 yıllık yağış rekoru kırıldı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı resmi istatistikler, kentin karşı karşıya kaldığı tablonun ciddiyetini bilimsel verilerle ortaya koydu. 1938 yılından bu yana titizlikle tutulan kayıtlara göre, İzmir’de ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 134,8 kilogram olarak bilinirken, 2026 Ocak ayında bu rakam metrekareye 223,7 kilograma ulaştı. Mevsim normallerinin yüzde 65 oranında aşılmasıyla sonuçlanan bu durum, kenti son 88 yılın en yüksek yağış hacimlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. Özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren yoğunluğunu artıran sağanak geçişleri hayatı doğrudan etkilerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi 1.600 uzman personel ve 500 donanımlı araçtan oluşan dev bir ekiple sahada kesintisiz bir mesai yürüttü.

AKOM Koordinasyonunda kesintisiz saha denetimi

Şehir genelinde son 24 saatlik periyotta metrekareye düşen 43,1 kilogramlık yağış, yer yer kuvvetli sağanaklar şeklinde etkisini hissettirdi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üzerinden yönetilen operasyonlarda, ekipler kentin her noktasındaki ihbarlara anında yanıt verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bildirimler doğrultusunda harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı unsurları; 59 konut, 26 ticari işletme ve 6 kamu binasında meydana gelen su baskınlarına müdahale ederek tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca fırtına ve yağışın etkisiyle yaşanan 10 kurtarma operasyonu, 5 ağaç devrilmesi ve çeşitli hasar tespit çalışmaları da ilgili birimlerce titizlikle tamamlandı.

Alsancak Kordon’da deniz yükselmesine karşı teyakkuz

Kentin simge noktalarından biri olan Alsancak 1. Kordon’da, aşırı yağışlara ek olarak gelgit etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi, biriken yağmur sularının denize deşarj edilmesini zorlaştıran kritik bir tablo oluşturdu. Bu doğal engeli aşmak için İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren 20 ayrı tim ve tam donanımlı teknik ekipmanlarla bölgede konuşlandı. Vidanjörler ve yüksek kapasiteli pompa sistemleri aracılığıyla su tahliyesi sürdürülürken, itfaiye ekipleri de zemin katlarda biriken suların çekilmesi için 4 özel ekiple çalışmalara destek verdi. Bölgedeki esnaf ve mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek adına yürütülen bu operasyonlarda, ekiplerin olası yeni bir deniz kabarmasına karşı teyakkuz hali devam ediyor.

250 milyon liralık yatırımla kalıcı çözüm hedefi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece anlık müdahalelerle yetinmeyerek Alsancak bölgesindeki taşkın sorununa neşter vuracak dev bir altyapı projesini de eş zamanlı olarak yürütüyor. 250 milyon liralık bir yatırım bütçesiyle hayata geçirilen proje kapsamında; Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde toplam 1 kilometre atık su hattı, 6 kilometre yağmur suyu kanalı ve 5 stratejik terfi merkezi inşa ediliyor. 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan bu dev yatırımın yanı sıra, GDZ Elektrik ile koordineli olarak bölgedeki elektrik şebekeleri de modernize ediliyor. Elektrik altyapısının yenilenmesinin ardından, tüm yolların üst kaplamaları ve asfaltlama işlemleri yapılarak bölge hem modern bir görünüme hem de dirençli bir altyapıya kavuşturulacak.

Perşembe gününe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirme raporlarına göre, İzmir’deki yağışlı havanın bugün öğleden sonra etkisini kaybetmesi ve akşam saatlerinde kenti terk etmesi bekleniyor. Tahminler doğrultusunda Salı ve Çarşamba günleri İzmir genelinde yağışsız ve açık bir hava öngörülürken, asıl kritik uyarı Perşembe günü için yapıldı. Perşembe günü kentin yeniden kuvvetli ve yoğun bir yağış sisteminin etkisine gireceği bildirilirken, belediye birimlerinin AKOM üzerinden gelişmeleri saniye saniye takip ettiği vurgulandı. Yetkililer, olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, gerekli hallerde kamuoyuna yönelik anlık bilgilendirmelerin devam edeceğini ifade etti.

