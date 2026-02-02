Son Mühür/ Merve Turan - Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu, zeytinyağının duyusal özelliklerine odaklanan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. AYTB Duyusal Tadım Paneli Başkanı ve Kimya Mühendisi Yusuf Küçük’ün anlatımıyla gerçekleştirilen programda, zeytin ağacının tarihçesinden kaliteli zeytinyağı üretiminin aşamalarına kadar birçok başlık ele alındı.

Doğru hasat kaliteyi belirliyor

Etkinlikte, iyi bir zeytinyağı elde etmenin ilk adımının doğru hasat zamanı olduğu vurgulandı. Zeytinlerin olgunluk düzeyinin hem yağ miktarını hem de besin değerlerini doğrudan etkilediği belirtilirken, erken hasat zeytinlerden elde edilen yağların sağlık açısından daha yüksek değere sahip olduğu ifade edildi. Hasat sonrası zeytinlerin bekletilmeden işlenmesinin kalite açısından kritik öneme sahip olduğu aktarıldı.

Aroma, koku ve tat uygulamalı incelendi

Atölye çalışmasında zeytinyağının aroma, koku ve tat özellikleri uygulamalı olarak değerlendirildi. Katılımcılar, iyi zeytinyağını ayırt etmenin püf noktalarını öğrenirken duyusal analiz tekniklerini birebir deneyimleme imkânı buldu.

Yoğun ilgi gördü

Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilen etkinlik, zeytinyağına ilgi duyan üretici ve tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Yerel üretimi ve bilinçli tüketimi desteklemeyi amaçlayan program, soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.