Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Kent Koleji ve Kentvak iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve etik yönlerinin de güçlendirilmesini hedefleyen bütüncül eğitim anlayışı ele alındı. Eğitimin; üretim, paylaşım ve topluma katkı ekseninde şekillenmesi gerektiği ifade edildi.

“Eğitim değerlerle anlam kazanır”

Programda konuşan Kurucu Başkan Yardımcısı Dr. Fulya Badur, Kent Koleji’nin değer odaklı eğitim yaklaşımını anlattı. Badur, öğrencilerin her yıl kaleme aldığı hikâyelerden oluşan kitapların çocuklara hediye edilmesinin, üretme kültürünü desteklediğini ve empati duygusunu geliştirdiğini belirtti.

Burs ve sosyal destek projeleri

Etkinlikte söz alan Kentvak yetkilileri, vakıf tarafından yürütülen burs ve sosyal destek projeleri hakkında bilgi verdi. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmaların sürdürüleceği vurgulanırken, toplumsal fayda odaklı her projeye destek vermeye hazır olunduğu ifade edildi.

“İyilik hareketini büyütmek hedefleniyor”

Kentvak temsilcileri, yalnızca maddi destekle sınırlı kalmayan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk anlayışı benimsediklerini belirtti. Amaçlarının, eğitim yoluyla “iyilik hareketini” büyütmek olduğu kaydedildi.

Akademik başarının ötesinde eğitim

Etkinlik, eğitimin yalnızca akademik başarıyla değil; değer, üretim ve sorumluluk bilinciyle şekillenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yapılan paylaşımlar, eğitimin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekti.