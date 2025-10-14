İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Habertürk TV'de canlı yayın konuğu oldu. Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Tugay, İzmir'deki sorunlar ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tugay'ın İzmir Körfezi hakkındaki açıklamaları ise dikkat çekti.

"Körfez çok önemli bir bölge!"

İzmir Körfezi'ndeki koku sorunu hakkında konuşan Tugay, "Bugün koku yoktu. Zaman zaman koku oluyordu. Körfez’de uzun yıllardır kirlilik var. Uzun yıllardan beri gelen dip kirlilik var. Bu birikim bir ölçüde organik içeriği olan birikim. Bunlar sadece kanalizasyon atığı değil. Körfez’e 33 tane dere ve akarsu boşalıyor. Bunlar uzun yıllardır pek çok atığı taşıdılar. Yeşildere’de tabakhanelerden geçen atıklar vardı. İzmit Körfezi’nde hala temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’nden meclis üyelerimizle konuştuk hala çözülmüş değil. İzmir Körfezi gibi yerlerde benzer problemler var. İzmir’in özelliği, Körfez çok önemli bir bölge. İzmir, Körfez’in çevresine yerleşmiş. 4,5 milyon nüfusumuz var. 3 milyonu metropol ile Körfez çevresine yerleşmiş nüfustur. Körfezin temiz olması bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

"Gemi almamız lazım!"

Körfez'de dip temizliği için bir gemi alınması gerektiğini söyleyen Tugay, "Göreve geldikten 4. Fazı açmamızdan sonra hızlıca düzelme oldu. Geçen yıllardan kalan kirliliğin içinde bulunduğumuz iklim şartlarında Körfez'de yer yer patlama tarzında mikroorganizma çoğalıyor. Onlar olunca koku ve balık ölümleri gerçekleşiyor. Mikroorganizma aşırı çoğalınca sudaki oksijeni tüketiyor. Bu bir gün oluyor bir gün olmuyor.

Modifiye kil uygulaması yapıyoruz. Bakanlık ile devamlı görüş halindeyiz. Dipteki çamuru temizlediğimiz bir çalışmamız var. Atıkları kontrol etmek için ilave arıtma sistemleri yaptık. Dereleri daha sık temizliyoruz. Bunlara henüz bakanlıktan katkı gelmedi ama takip ediyorlar. İyi niyetli baktıklarını düşünüyorum. Bakanımızla iletişimimiz devam ediyor. Daha hızlı ve köklü çözümler için bakanlığın desteklediği alternatif metodlar gerekiyor. Bir gemi almamız lazım. O gemi dipteki çamuru sürekli vakumla çekip, filtreden geçirip temiz suyu geri vermesi lazım. Bu çalışmayı bakanlığın desteği ile yapabiliriz. Mali destek ve izin vermesi gerekiyor." dedi.

AK Parti iddialarına net yanıt!

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara da açıklık getiren Tugay, "CHP Genel Merkezinden olumsuz tepki almadım. Tam tersine haklı olduğumu söyleyenler oldu. Ancak dedikodu üreten bir mekanizma var. CHP maskesi takanlar da olabilir. Partinin içerisinde olup da iyi niyetli olmayanlar da olabilir. Bana yönelik algı üretmek istediklerinde bunları kullandılar ancak ciddiye almadım. Tanıyanlar beni biliyor benim öyle bir durumum olamaz. Kendi kontak içerisinde olduğum partililerimizle kopma durumu yok. Bazı şeyleri alışagelmiş tutumların dışında yapıyor olabilirim. Kararlara partizanca bakmıyorum. Şehrin yararına olan doğrularımız neyse o çerçevede şeyler gerçekleştiriyorum. Yanlış hiçbir şeyin arkasında olmam. CHP’de inanarak siyaset yapıyorum." dedi.