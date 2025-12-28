Son Mühür / Erkan Doğan - Tüm koridorları buz kesen Torbalı Devlet Hastanesi’ndeki ısıtma sorununun önümüzdeki hafta aşama aşama düzeleceği öğrenildi.

Neden ihale yapılmadı, kim yaptırmadı?

Son Mühür’ün ortaya çıkardığı Torbalı Devlet Hastanesi’nde yaşanan ısıtma skandalı, sağlık kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Hastanedeki ısıtma sorunu nedeniyle günlerden hastalar, hasta yakınları evlerinden getirdikleri ısıtıcılarla ısınmaya çalışırken, sağlık personelleri buz kesen koridorlarda hizmet vermeye çalışıyor Sorunun önümüzdeki hafta aşama aşama çözüleceği ifade edildi. Sağlık camiasında başarılı bir yönetici olarak bilinen Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Cenk Benli’nin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine olarak sorunu çözmeye çalışırken, akıllara ‘Isıtma ve soğutma sistemi bakım ihalesi neden gecikti’ sorusu akıllara geldi.

Hastane müdürü hakkında inceleme ! Kurum üzerinde nasıl bir baskı var?

Hastane müdürünün ihaleyi geciktirdiği gerekçesiyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir inceleme başlattığı öğrenilirken, bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceği merak konusu. Sağlık kulislerinde bir kaç yıldır hastane başhekimliği ile alt kademelerde görev yapan yöneticiler arasındaki bir iletişim bozukluğu olduğu, hastane başhekimliğinin aldığı kararları uygulama noktasında zorluklar yaşadığı konuşuluyor. Bu durumun hastanede önemli kararlar alınması ve sorunların çözümü noktasında bazı sıkıntılara yol açtığı ifade ediliyor. Siyaseten yapılan bazı müdahalelerinde de hastanenin işleyişini bozduğu iddia ediliyor.

Yıl 2026 hastanede donuyor…

Son Mühür’ün ortaya çıkardığı olayla ilgili ilk açıklamayı yapan SES İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Hava Akcan, hastane yaşanan bir ‘ihmal’ olduğunu ifade etmişti. Akcan, “Hastanenin ısı dengesinin çok önemli olduğu çocuk ve palyatif servislerinde klimaların çalışmıyor. Üzülerek söylüyorum Acil Servis ve laboratuvar da donuyor. Hastanedeki merkezi ısıtma ve soğutma sistemindeki arızanın geçtiğimiz yaz ayından beri devam ettiği ifade ediliyor. Bu sorun uzun zamandan beri devam ediyor. Sendika olarak sorunun bir an çözüme kavuşması ve bu soruna neden olanlar hakkında gerekli işlemler yapılması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Eski Başhekim Dr. Çavdar İl Sağlık Müdürlüğüne atandı,, başarılı yönetici Dr. Cenk Benli başhekim oldu

Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinden sonra 15 Temmuz’da Hastane Başhekimliğine görevlendirilen Uzm.Dr. Cenk Benli’nin hastaneyi daha kaliteli hizmet verecek bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Torbalı Devlet Hastanesinde uzun bir dönem Başhekim olarak görev yapan Dr. Miraç Çavdar, geçtiğimiz haziran ayında Sağlık Bakanlığı tarafından Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirilmişti.