Son Mühür- Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ilanıyla Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki boş kadrolara akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Alım süreci kapsamında da Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine toplamda üç farklı unvanda atama gerçekleştirilecek. Üniversite, başvuru yapacak adayların 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki genel şartların yanı sıra, ilanda belirtilen çok spesifik teknik kriterleri de karşılamasını bekliyor.

Ege Üniversitesi'nden yapay zeka adımı

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Profesörlük kadrosu için adayların Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi alanlarında derinleşmiş olması ve bu konularda nitelikli bilimsel yayınlar üretmiş olması temel şart olarak öne çıkıyor. Aynı fakültenin Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne alınacak Doktor Öğretim Üyesi için ise veri madenciliği, siber güvenlik ve yapay zeka konularında doktora derecesine sahip olma zorunluluğu getirildi.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü için açılan Doçentlik kadrosunda ise Nesnelerin İnterneti ve Çizge Teorisi gibi modern çalışma alanlarının yanı sıra medikal görüntü işleme üzerine uzmanlık aranıyor.

Başvuru da dijital olacak

Adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmesi için Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren başlayan 15 günlük kısıtlı bir süresi bulunuyor. Bu süreçte başvuruların sadece üniversitenin resmi web adresi olan apas.ege.edu.tr üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekiyor.

Üniversite elden veya posta yoluyla yapılacak hiçbir evrak teslimini kabul etmeyeceğini kesin bir dille belirtirken, başvuru formlarının sistemden alınıp imzalandıktan sonra tekrar taranarak yüklenmesi gerektiğini hatırlattı.

İstenen belgeler neler?

Başvuru dosyasında yer alacak e-Devlet çıkışlı belgelerin karekodlu olması geçerlilik şartı sayılırken, erkek adayların askerlik durumlarına dair güncel dökümanları da sisteme dahil etmeleri önem taşıyor. Yurt dışı mezuniyetine sahip olan araştırmacıların ise Yükseköğretim Kurulu’ndan alınmış denklik belgelerini sunmaları zorunlu kılındı.

İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutan Ege Üniversitesi, yabancı dille eğitim yapan birimler için gerekli olan dil yeterlilik puanlarının da mevzuata uygun şekilde belgelenmesini istedi.