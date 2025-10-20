Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Konaklı muhtarlarla birlikte Bergama Vapuru’nda düzenlenen körfez turunda buluştu. Başkan Mutlu, “Hep birlikte Konak için daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bunu da ancak el ele verirsek, yan yana durursak başarabiliriz. Bu gurur verici görevi yaparken sizlerin yol arkadaşlığından güç almak bana hep mutluluk veriyor” dedi.

Bergama Vapuru’nda kutlama buluşması

Konak Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlar için özel bir körfez turu etkinliği düzenledi. Başkan Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, ilçe yönetimi ve belediye bürokratları da programa katıldı.

Bergama Vapuru’nda bir araya gelen muhtarlar, günlerini kutlarken aynı zamanda mahalleleriyle ilgili taleplerini ve önerilerini de Başkan Mutlu’ya iletti.

“111 mahallemizle büyük bir aileyiz”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’ta görev yapan 111 mahalle muhtarıyla güçlü bir iletişim içinde olduklarını vurguladı: “Biz gerçekten bir aileyiz. 111 mahallemizin muhtarı bana bir telefon uzaklığında. Sesinizi duyduğumda, mesajınızı gördüğümde mutlu oluyorum çünkü bu iletişim Konak’ı güçlü kılıyor. Sizler sokaklarınızdaki her sorunu biliyorsunuz ve çözmek için canla başla çalışıyorsunuz. Bu çaba ve azim bize de güç veriyor. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum.”

“Birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum”

Başkan Mutlu, görev süresi boyunca muhtarlarla iş birliğini sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi: “Hepimiz seçildik, hepimizin vaatleri vardı. Güzel işler yapmak için seçildik. Bunu ancak el ele verirsek başarabiliriz. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte çalışmak benim için büyük bir şans. Bu gurur verici görevi yaparken sizlerin yol arkadaşlığından güç almak bana mutluluk veriyor.”

Körfezde keyifli anlar, doğum günü sürprizi

Vapur turu boyunca muhtarlar, Konak, Pasaport, Alsancak, Liman, Karataş, Göztepe ve Güzelyalı kıyılarını izledi. Konak Kültür Orkestrası’nın seslendirdiği şarkılarla renklenen etkinlikte muhtarlar ve Başkan Mutlu hep birlikte halay çekti. Günün sonunda muhtarlar, Başkan Mutlu’ya doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti.