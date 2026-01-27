Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi (KAM), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğünün Bornova’daki yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla bitirdi. Program kapsamında afet farkındalık, haberleşme, temel kampçılık, yangın ve ilkyardım başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kurumun uzman eğitmenleri tarafından yürütülen çalışmalardan geçer not alan ekip, akreditasyon için gerekli son eğitim aşamasını da tamamladı.

Sırada mentörlük ve saha sınavı var

Eğitim sürecinin ardından KAM timi, AFAD Başkanlığı tarafından atanacak mentör eşliğinde çalışmalarına devam edecek. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekip, uygulamalı sınav için sahaya çıkarak akreditasyon sürecinin son aşamasını tamamlayacak. Başarılı olunması halinde KAM, AFAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanacak.

“Dirençli kentler oluşturmak zorundayız”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eğitim sürecini tamamlayan KAM ekibini kutladı. Mutlu, İzmir’in deprem, sel ve yangın riski taşıyan bir coğrafyada yer aldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Deprem, sel ve yangınlarla sık karşılaşılan bir coğrafyada bulunuyoruz. Yerel yöneticiler olarak temel sorumluluğumuz dirençli kentler oluşturmak. Can kurtarmak amacıyla gönüllü biçimde yola çıkan çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu KAM ekibi Konak için hayati önem taşıyor. Akreditasyon eğitimlerini tamamladılar. Son aşamayı da başarıyla geçerek sertifikayı alacağımıza inanıyorum.”

Konak’ta afetlere hazır güçlü yapı

Konak Belediyesi bünyesinde oluşturulan KAM timi, tamamlanan eğitimler ve yaklaşan akreditasyon süreciyle birlikte İzmir’de afetlere müdahale kapasitesini güçlendiren önemli yapılardan biri olma yolunda ilerliyor.