Basketbol Süper Ligi’nde düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka Basketbol, 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Merkezefendi Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son bölümüne önde giren İzmir temsilcisi, üstünlüğünü koruyamayarak parkeden 83-81 mağlup ayrıldı.

İlk periyotta büyük fark

Karşılaşmaya etkisiz başlayan Karşıyaka, ilk periyotta savunma ve hücumda yaşadığı sorunlar nedeniyle oyundan düştü. Ev sahibi ekip Merkezefendi Basketbol, ilk çeyreği 33-15 üstün tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

İkinci yarıda geri dönüş çabası

Yeşil-kırmızılı ekip, ikinci ve üçüncü periyotlarda oyuna ortak olmayı başardı. Farkı kademeli olarak eriten Karşıyaka, bu bölümlerde rakibiyle arasındaki farkı 10 sayıya kadar indirdi. Son periyotta ise etkili oyununu sürdüren Kaf-Kaf, maçın bitimine dakikalar kala 5 sayılık üstünlük yakaladı.

Son dakikalarda avantaj korunamadı

Karşılaşmanın kritik anlarında yapılan hatalar, Karşıyaka’nın galibiyet şansını elinden aldı. Son bölümde skoru lehine çevirmeyi başaran Merkezefendi Basketbol, mücadeleyi 83-81 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Karşıyaka 13. yenilgisini aldı

Bu sonuçla ligdeki 13. yenilgisini alan Karşıyaka Basketbol, haftayı 15. sırada tamamlayarak düşme hattındaki yerinde kaldı. İzmir temsilcisinin ligde kalma mücadelesi önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

Candost Volkan: “İlk çeyrek kabul edilemezdi”

Karşılaşmanın ardından Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk çeyrekte oynanan oyunun kabul edilemez olduğunu belirten Volkan, savunma sertliği ve hücum akıcılığının yetersiz kaldığını ifade etti.

“Kritik anları daha dikkatli oynamalıyız”

Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıdaki mücadeleyle geri döndüklerini ancak son bölümde yapılan faul tercihleri ve kullanılmayan faul haklarının maçın kaderini belirlediğini söyledi. Volkan, son iki deplasman maçında da tek top farkla kaybetmenin kendilerini üzdüğünü vurguladı.

“Mücadeleye devam edeceğiz”

Takımının mücadele gücüne dikkat çeken Candost Volkan, yapılan hatalara rağmen oyundan kopmayan oyuncularına teşekkür etti. Hedeflere ulaşmak için daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Volkan, sezon sonunda amaçlarına ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.