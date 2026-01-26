Son Mühür- İzmir’de bugün saat 17.00 itibarıyla etkisini artıran yoğun sağanak yağış, şehir genelinde hayatı durma noktasına getirdi. İş çıkış saatine denk gelen yağışla birlikte ana arterlerde trafik tamamen felç olurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan yerel yönetime yönelik sert bir eleştiri geldi.

Yağmur başladı, trafik durdu

Günün yorgunluğuyla evlerine dönmek isteyen İzmirliler, yoğun yağışın etkisiyle kilometrelerce uzayan araç kuyruklarıyla karşılaştı. Özellikle Altınyol, Anadolu Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kilit noktalarda araçlar kontak kapatma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarında yaşanan gecikmeler ve yollarda oluşan su birikintileri, ulaşımı adeta bir "çile"ye dönüştürdü.

Bilal Saygılı: "En ilkel trafik sorununu yaşıyoruz"

Yaşanan ulaşım kaosunu yerinde inceleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Şehrin modern yüzüyle ulaşım altyapısı arasındaki tezatlığa dikkat çeken Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün aynı senaryo, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu trafiği yönetemediği gibi, alternatif üretme konusunda da sınıfta kalıyor. Şehrin en modern binalarının dibinde, en ilkel trafik sorununu yaşıyoruz."

"Alternatif üretme konusunda sınıfta kaldılar"

Paylaşımında İzmir’in ulaşım stratejilerinin yetersizliğini vurgulayan Saygılı, belediyenin sadece mevcut trafiği yönetmekte değil, geleceğe dair çözüm üretmekte de başarısız olduğunu savundu. Modern şehircilik anlayışının ulaşım konforuyla birleşmesi gerektiğini belirten İl Başkanı, İzmirlilerin her yağmurda aynı mağduriyeti yaşamasına tepki gösterdi.

Şehir genelinde teyakkuz hali

Belediye ekipleri su baskınlarına karşı belirli noktalarda müdahale etmeye çalışsa da, yağışın şiddeti ve altyapı yetersizliği nedeniyle trafik akışındaki aksamalar gece geç saatlere kadar sürdü.