Son Mühür/ Beste Temel - Kurumsal Rotary Kulübü, mesleki başarıyı toplumsal sorumlulukla buluşturan Meslek Hizmet Ödülleri Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Rotary Bölge 2440 Federasyonu çatısı altında düzenlenen tören, İzmir’de Kaya Prestij Otel’de gerçekleştirildi. Gecede, kendi alanlarında fark yaratan ve mesleklerini toplum yararına taşıyan isimler onurlandırıldı.

Sağlık alanında ödül Prof. Dr. Özlem Göksele’ye

Meslek Hizmet Ödülü, hekimliği yalnızca bir meslek değil, topluma adanmış bir sorumluluk alanı olarak ele alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Göksele’ye verildi. Ağır astım, ilaç alerjileri ve mesleki alerjiler üzerine yürüttüğü öncü çalışmalarla birçok hastanın yaşamına dokunan Göksele, törende uzun süre alkış aldı.

Sanat ve kültürde iki güçlü isim

Sanat alanındaki ödül, 1977 yılında Kosova Prizren’de başlayan tiyatro yolculuğunu ulusal ve uluslararası başarılarla taçlandıran, özellikle gençlere yönelik çalışmalarıyla öne çıkan tiyatro oyuncusu ve genel sanat yönetmeni Zekeriya Hocalar’a takdim edildi.

Gecenin bir diğer ödülü ise kökleri Kosova’ya uzanan, İzmir’de üç kuşaktır sürdürülen bozacılık geleneğini yaşatan Kosovalı Bozacı’ya verildi. Böylece yalnızca akademi ve sanat değil, kentin kültürel belleğinde yer eden meslek mirası da sahneye taşındı.

“Meslek, toplum için güçlü bir araçtır”

Törende konuşan Kurumsal Rotary Kulübü Başkanı Fehmi Özkaner, Meslek Hizmet Ödülleri’nin Rotary’nin temel değerlerini yansıttığını vurguladı. Özkaner, “Rotary için meslek yalnızca bir geçim kaynağı değil, topluma hizmet etmenin en güçlü yollarından biridir. Bugün onurlandırılan isimler bu anlayışın somut karşılıklarını temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

“İşini hakkıyla yapan toplumları ileri taşır”

Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Adnan Sözeri ise meslek etiğinin önemine dikkat çekti. Sözeri, “Toplumu ileriye taşıyan en önemli güç, işini hakkıyla yapan, bilgisini ve emeğini toplum yararına sunan bireylerdir. Rotary, bu anlayışı desteklemeyi ve görünür kılmayı sürdürecek” dedi.

Uluslararası vizyon sunumu

Ödül töreninin ardından Kurumsal Rotary Kulübü, Rotary Bölge 2440 2026–2027 Dönemi Federasyon Başkanı Aylin Olut Ötken’i ağırladı. “Rotary’nin uluslararası boyutu” başlıklı sunumda, Rotary’nin dünya genelindeki etki alanı, uluslararası projeler ve kulüpler arası dayanışmanın rolü ele alındı.

İzmir’den topluma hizmet mesajı

Topluma değer katan meslek insanlarını aynı çatı altında buluşturan Kurumsal Rotary Kulübü, hem ödül töreni hem de vizyon buluşmasıyla Rotary’nin “topluma hizmet” anlayışını İzmir’den güçlü biçimde ortaya koydu.