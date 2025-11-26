Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Reklamcılar Derneği (İRD) tarafından düzenlenen ve reklam dünyasının en köklü organizasyonları arasında yer alan Bumerang Reklam Ödülleri, 16 yıl aradan sonra Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı gece, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

Yıl boyunca üretilen etkili kampanyalar, yenilikçi tasarımlar ve ses getiren projelerin yarıştığı organizasyon, İzmir’in yaratıcı potansiyelini ve reklam sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. İstanbul’dan da yoğun ilgi gören yarışmada 36 reklam ajansından 183 eser değerlendirildi.

Tugay: “İzmir için bu yolu beraber yürüyelim”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin yaratıcı potansiyeline vurgu yaptı. Tugay şöyle konuştu: “İzmir’in ihtiyacı olan yaratıcılık ve yeni fikirler bugün burada. 16 yıl aradan sonra bu kadar güçlü bir ilgiyle geri dönen Bumerang Ödülleri, bu kentin yaratıcı enerjisinin kanıtıdır. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerle bu kent için birlikte yürümeye hazırım.”

Çiner: “İyi fikir her zaman geri döner”

İzmir Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Çiner, ödül töreninin 16 yıl sonra yeniden hayata geçirilmesinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Çiner, ödüllerin adını referans alarak: “İyi fikirler, doğru stratejiler ve başarılı işlerin hepsi tıpkı bir bumerang gibi geri döner. İz bırakarak, fark yaratarak ve değer katarak döner” dedi.

Yaratıcılığın İzmir’in en güçlü hammaddesi olduğunu vurgulayan Çiner, yapay zekâ tartışmalarına da değindi: “Teknoloji araçları değiştirir ama yaratıcılığın özünü değiştirmez. Yapay zekâ iyi bir fikrin yerine geçemez, ancak o fikri büyütür.”

Organizasyona destek verenlere teşekkür edildi

Çiner, Bumerang’ın geri dönüşünde emeği geçen tüm organizasyon ekibine ve sponsor firmalara teşekkür etti.

• Bumerang Organizasyon Komitesi Başkanı: Serkan Yıldırım

• Genç Bumerang Organizasyon Başkanı: Can Zibil

• Bumerang Talks Komitesi: Göksel Köse, Özge Kaçar

• Organizasyon sürecine katkı veren tüm İRD üyeleri

• Sponsorlar: Can Dijital, Bronz Reklam, Kentvizyon, Bir Fikir Medya, Kırçiçeği

Ayrıca sektöre destek veren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Üyesi Nuray Eyigele İşleyen'e teşekkür edildi.

Gecenin kazananları

Bumerang Ödülleri’nin Büyük Ödülü Mandal Ajans'a verilirken, Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Ahtapot Reklam Ajansı oldu.

Bumerang Ödülü kazanan diğer ajanslar:

CİAN.İstanbul

Sihirbazlar Sokağı

RM

Society

İDEART

Mandal Ajans

3S Reklam Ajansı

İGOAİMALATHANE

Özgün Reklamcılık

UMAİ Prodüksiyon

Başarı Ödülü kazanan ajanslar:

Sihirbazlar Sokağı

RM

İDEAART

PLATİN CO

ReMedia Reklam

Özgün Reklamcılık

KAF

Ahtapot

İGOAİMALATHANE

More Dijital