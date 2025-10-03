Son Mühür - Kısa sürede yüksek kazanç elde etmek ister misiniz? Kumbaranızı kontrol etmenin tam vakti, çünkü bazı madeni paralar sıradan otomat paralarından çok daha değerli. Dünyanın en nadir çeyrekleri milyonlarca dolara alıcı buluyor.
Milyonlarca dolar değerinde
Çeyrekler teoride sadece 25 sent değerindedir; ancak nadir bulunan türleri koleksiyoncular tarafından çok beğenilerek yüzbinlerce, hatta milyonlarca dolara alıcı buluyor.
Uzmanlar, bunun üç ana nedeni olduğunu belirtiyor:
- Üretim miktarı: Bazı yıllarda sadece birkaç bin adet basılmıştır.
- Durumu: Hiç kullanılmamış, yani “dolaşıma girmemiş” çeyrekler çok daha yüksek değere sahiptir.
- Detaylar: Basım hataları, darphane işaretleri veya tasarım farklılıkları fiyatı önemli ölçüde artırır.
2022 yılında 1.740.000 dolara satıldı
Bugüne kadar satılan en değerli çeyrek, ABD’nin ilk bastığı 1796 Draped Bust çeyrek parasıdır. 2022 yılında mükemmel durumda bir örneği açık artırmada tam 1.740.000 dolara alıcı buldu. Bu nadir paranın günümüzdeki tahmini değeri ise yaklaşık 2.500.000 dolar civarındadır. Ayrıca uzmanlar, bu çeyreğin “aşırı yıpranmış” olmasına rağmen bile 10 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı bulabileceğini vurguluyor.
Eşsiz bir hazine niteliğinde
1796 Draped Bust çeyreklik, ABD Darphanesi’nin çıkardığı ilk çeyrek denemesidir. Sadece 6.146 adet üretildi ve günümüzde tüm kondisyonlardaki örnek sayısının yaklaşık 650 civarında olduğu tahmin ediliyor. Hem tarihi önemi hem de nadirliği sayesinde koleksiyoncular için benzersiz bir değer taşıyor.
Paranın tasarımı
Hayallere kapılmadan önce, bu çeyreğin görünümünü bilmek önemlidir. Ön yüzünde “1796” yılı ile saçları kurdeleyle bağlı Özgürlük Hanımı'nın portresi yer alır. Arka tarafında ise zeytin ve palmiye dallarından oluşan bir çelenk içinde, bulutların üzerinde küçük bir kartal bulunur. Çevresinde “AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ” yazısı yer almakta ve paranın kenarları yivlidir. Eğer böyle bir madeni paraya sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen bozdurmayın; önce mutlaka profesyonel bir nümizmat uzmanına danışın çünkü piyasada pek çok sahte örnek dolaşmaktadır.