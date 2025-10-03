Bugüne kadar satılan en değerli çeyrek, ABD’nin ilk bastığı 1796 Draped Bust çeyrek parasıdır. 2022 yılında mükemmel durumda bir örneği açık artırmada tam 1.740.000 dolara alıcı buldu. Bu nadir paranın günümüzdeki tahmini değeri ise yaklaşık 2.500.000 dolar civarındadır. Ayrıca uzmanlar, bu çeyreğin “aşırı yıpranmış” olmasına rağmen bile 10 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı bulabileceğini vurguluyor.

1796 Draped Bust çeyreklik, ABD Darphanesi’nin çıkardığı ilk çeyrek denemesidir. Sadece 6.146 adet üretildi ve günümüzde tüm kondisyonlardaki örnek sayısının yaklaşık 650 civarında olduğu tahmin ediliyor. Hem tarihi önemi hem de nadirliği sayesinde koleksiyoncular için benzersiz bir değer taşıyor.

Paranın tasarımı