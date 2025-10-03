Son Mühür - MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucunda, İsrail gizli servisi MOSSAD adına çalıştığı belirlenen Serkan Çiçek gözaltına alındı. MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmalarıyla, Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi üyesi Faysal Rasheed ile bağlantılı olduğu ortaya kondu. Çiçek, Rasheed’in, İsrail’in Orta Doğu politikalarına karşı çıkan bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

Adını değiştirmiş

MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda, gerçek adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek’in, iş hayatındaki yüksek borçları nedeniyle ismini değiştirdiği belirlendi. Bunun ardından ticareti bırakarak 2020 yılında Pandora Dedektiflik isimli bir şirket kurup dedektiflik yapmaya başladı. Bu süreçte, İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi çıkar karşılığında dedektiflere destek veren Musa Kuş ile avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Serkan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu anda tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip ile işbirliği yaptı. Dedektiflik yaptığı dönemde MOSSAD ajanlarının ilgisini çeken Çiçek, İsrail gizli servisi mensubu Faysal Rasheed tarafından, kendisine yurt dışında bir hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtılarak, 31 Temmuz 2025 tarihinde WhatsApp üzerinden iletişime geçildi.

4 Bin Dolarlık kripto para ödemesi yaptı

Faysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir’de ikamet eden ve İsrail’in Orta Doğu politikalarına karşı olan bir Filistinli aktivisti dört gün boyunca takip etmesini istedi. Bu görev karşılığında, Rasheed 1 Ağustos 2025 tarihinde Çiçek’e 4 bin ABD doları değerinde kripto para ödedi. Çiçek, hedef kişinin kimliğini internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik faaliyetlerinde işbirliği yaptığı Musa Kuş’un İsrail için çalıştığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezası alıp tutuklandığını bilmesine rağmen, Rasheed’in teklifini kabul etti.

Neler yaşandı?

Serkan Çiçek, MOSSAD ajanı Faysal Rasheed'in verdiği adrese gidip hedef kişiyi araştırmasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine 1-2 Ağustos 2025 tarihlerinde kiralık daire bakma bahanesiyle siteye girerek keşif yaptı. Ancak takip sürecinde Rasheed'in talep ettiği bilgileri toplayamayınca, Rasheed 3 Ağustos 2025'te iletişimi sonlandırdı.