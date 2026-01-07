Son Mühür - Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürürken, Rafa Silva cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli oyuncunun, dün yapılan antrenmanda da yer almadığı bildirildi.

Yine takımdan ayrı çalıştı

Haberde yer alan bilgilere göre Rafa Silva, antrenmana katılmadı. Portekizli oyuncunun saha kenarında top ile kısa süreli çalışmalar yaptığı, zaman zaman ise topun üzerine oturarak etrafı izlediği bildirildi. Rafa Silva için şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmediği aktarılırken, Beşiktaş yönetiminin de tatmin edici bir bonservis bedeli olmadan oyuncunun ayrılığına olumlu bakmadığı belirtildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Rafa Silva, takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.