Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Kocaelispor maçının ardından, Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un açıklamalarına tepki gösterdi. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür söylemleri kınadığını ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili kurumları göreve çağırdığını belirtti.

Türk futboluna saygı vurgusu

Öztürk, Türk futbolunun marka değerini korumanın, fair-play anlayışını güçlendirmenin ve sahada mücadele eden oyuncuların emeğine saygı göstermenin tüm tarafların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kocaelispor yönetimine eleştiri

Maç sonrası stadyumda çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlara da değinen Öztürk, Kocaelispor yönetiminin bu durumlara göz yumduğunu savundu. Öztürk, “Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını etkileyen bir konunun hadsizce istismar edilmesi, sportmenliğe değil, nefret diline hizmet etmektedir” dedi.

Galatasaray’ın 120 yıllık mirası

Galatasaray camiasının 120 yıllık tarihine dikkat çeken Öztürk, kulübün kazanımlarının emeğe ve alın terine dayandığını belirterek, kimsenin iftira ve imalarla camiayı lekeleyemeyeceğini vurguladı.