Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Zirve yarışında kritik bir virajdan geçen sarı-lacivertliler, Kocaelispor deplasmanından üç puanla dönmek istiyor. İki takım arasındaki bu maç, lig tarihindeki 42. karşılaşma olacak.

Kocaelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 18:00'de (UTC 15:00) başlayacak. Karşılaşma, Kocaeli'deki Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak

Kocaelispor - Fenerbahçe karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçın hakemi henüz açıklanmadı.

Kocaelispor'da Tayfur Bingöl cezalı

Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, Samsunspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu sezon 18 maça çıkarak 5 gol atan ve 1 asist yapan Tayfur Bingöl, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasındaki istatistikler

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41 kez karşı karşıya geldi. Bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 20 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez kazandı. 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 gol attı.

İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşılaştı ve o maç Kadıköy'de 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta ise Fenerbahçe, Kocaelispor'u mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de son durum

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde zirve yarışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe maçında yaşanan beraberliğin ardından Kocaelispor deplasmanında galip gelerek yarışta kalmak istiyor. Takımda sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncuların durumu maç öncesi netlik kazanacak.