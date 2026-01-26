Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler passo.com.tr ve KS Store'dan temin edilebilecek. İşte resmi bilet fiyatları ve satış detayları.

Kocaelispor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Kocaelispor kulübünden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tribün kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

Premium: 5.000 TL

5.000 TL Gold VIP: 3.500 TL

3.500 TL Classic VIP: 3.000 TL

3.000 TL Numaralı Üst VIP: 2.750 TL

2.750 TL Doğu Maraton Alt: 2.500 TL

2.500 TL Doğu Maraton Üst: 2.000 TL

2.000 TL Hyundai Güney Alt: 1.500 TL

1.500 TL Hyundai Güney Üst: 1.500 TL

1.500 TL Kuzey Kale Arkası Alt: 1.500 TL

1.500 TL Kuzey Kale Arkası Üst: 1.500 TL

Kocaelispor Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Evet, biletler satışa çıktı. Taraftarlar maç biletlerine passo.com.tr üzerinden ve KS Store satış noktalarından ulaşabilecek. Biletler yalnızca Kocaelispor logolu Passolig kart sahipleri tarafından satın alınabiliyor. Kulüp ayrıca maç biletlerine kıyasla daha avantajlı fiyatlarla sunulan kombine biletlerin satışının da devam ettiğini duyurdu.

Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşması 2 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacak. Maç saat 20:00'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kocaelispor bu sezon nasıl bir performans sergiliyor?

Süper Lig'e bu sezon yükselen Kocaelispor, beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. Yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısını 9. sırada tamamlayarak taraftarlarını gururlandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki coşkulu atmosfer, takımın en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında iddialı konumunu sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı 3 puanla zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, hem Kocaelispor'un ligde kalma umutları hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları açısından büyük önem taşıyor.