Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere’de Manchester City ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa turnuvada ilk 24 içinde yer alması beklenen sarı-kırmızılı ekip, ilk 16’ya kalabilmek için Manchester City deplasmanından puanla dönmek zorunda. Futbolseverler ise Manchester City–Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

Manchester City-Galatasaray saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında 28 Ocak’ta deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City’ye konuk olacak. Manchester’daki Etihad Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi

Karşılaşmada düdük İspanyol hakem Alejandro Hernandez’de olacak. Hernandez’e yardımcı hakem olarak Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo eşlik edecek. Dördüncü hakem görevini ise Jose Luis Munuera üstlenecek. Maçın VAR hakemi İspanya’dan Carlos del Cerro Grande olurken, AVAR’da Almanya’dan Robert Schröder görev yapacak.

Puan tablosu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 10 puana ulaştı. Galatasaray, averaj farkıyla Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı geride bırakarak 17. sıraya yükseldi. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 13 puan topladı ve averajla haftaya 11. sırada başladı.

Galatasaray play-off'u hedefliyor

Sarı-kırmızılılar, Manchester City deplasmanında galip gelerek 36 takımlı lig aşamasını ilk 16 içinde tamamlamayı hedefliyor. Büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalması beklenen Galatasaray, play-off turunda seri başı olabilmek için sahaya çıkacak. Yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 16’ya adını yazdıracak olan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını bu sırada bitirmesi halinde play-off’ta önemli bir avantaj elde edecek.

Galatasaray'da eksik bulunmuyor

Galatasaray, uzun süre sonra bir karşılaşmaya eksiksiz kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak 22 Kasım 2025’te Gençlerbirliği ile oynanan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo’nun, yarınki mücadeleyle birlikte takıma dönmesi bekleniyor. İki aydan uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunmacı bu süreçte 13 resmi karşılaşmada görev alamadı. Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay’ın da kadroya dahil edilmesi öngörülüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların yarın kart görmesi halinde bir sonraki maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Öte yandan Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Manchester City'de 8 isimden yoksun

Manchester City’de Galatasaray karşılaşması öncesi 8 önemli oyuncu forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçında kırmızı kart gören İspanyol orta saha Rodri, yarınki mücadelede sahada olmayacak. İngiliz ekibinde Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho’nun da sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapması beklenmiyor.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Marc Guehi ile Antoine Semenyo ise statü gereği maç kadrosuna alınamayacak. Öte yandan Nico O’Reilly, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.