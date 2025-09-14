Olay, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Arif S. idaresindeki kepçe, refüj çalışması sırasında ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki ağabeyi Ali Karagün’e çarptı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kucağındaki kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ali’ye iş makinesinin çarpma anı ve sonrasındaki panik anları kaydedildi.

Hatice olay yerinde can verdi

Kazanın ardından minik Hatice olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ali Karagün ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltında

Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.