Kocaeli TEM Otoyolu’nda yaşanan tehlikeli anlar, bir ailenin kabusuna dönüştü. İddiaya göre, içinde bebek ve küçük bir çocuğun bulunduğu otomobil, trafikte seyir halindeyken bir başka sürücü tarafından defalarca sıkıştırıldı.

MAKAS ATARAK İLERLEDİ, ÇOCUKLU AİLEYİ TEHLİKEYE ATTI

Maganda sürücü, otoyolda ani frenler yaparak ve makas atarak ilerledi. Çocuklu aileyi tehlikeye atan bu hareketler kısa sürede faciaya dönüştü. Kontrolünü kaybeden sürücü, ailenin aracıyla birlikte toplam 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Kazayı yara almadan atlatan aile büyük panik yaşarken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bebekli ailenin yaşadığı korku ve aracın sıkıştırılma anları net bir şekilde görüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, trafikte tehlike yaratan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.