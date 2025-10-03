Son Mühür- 248 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen menajer Ayşe Barım için yeniden tutuklama talep edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Makemes, Barım için savcılığın tutuklama talebini kabul etmişti.

Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Barım'ın doktorlarının gerekli tetkikler henüz tamamlanmadı itirazı üzerine hastanede tedavisine devam edeceği öğrenildi.



Hüseyin Kocabıyık'tan ilginç iddia...



Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından getirdiği eleştiriler nedeniyle AK Parti'den ihraç edilen İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ayşe Barım'ın yargılandığı süreci değerlendirdi.

''Ayşe Barım olayının ne olduğu hala tuhaf bir şekilde tartışılıyor. Bunu tartışanlar ya çok saf ya da düşünce tembeli.'' diyen Kocabıyık,

''Ayşe barım olayı Gezi protestosu olayı değil, 1 milyar dolar meselesi. Ayşe Barım’ın menajerliğini yaptığı sanatçılar ve çalıştığı yapımcıların dizileri yaklaşık 1 milyar dolarlık bir piyasayı kontrol ediyor. İşte birileri bu 1 milyar dolara çökmek istiyor.

Rahmetli Aydın Menderes büyüğümüz “Lafın hepsi salaklara söylenir” derdi. Devamını da başkaları düşünsün.'' mesajı verdi.



Yazın bunu bir kenara...



Kocabıyık, ''Ben bu mecradan aylardır uyarıyorum: yakın gelecekte siyasetin emrine giren bazı hakim ve savcılar “ Anayasa dışı Hukuk Uygulaması yapmak” iddiasıyla yargılanacaklar ve büyük ihtimal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacaklar. Ve bugün onlara bu rolleri veren siyasetçilerin hiçbiri yanlarında olmayacak. Bunu yazın bir kenara.'' iddiasını gündeme getirdi.