Son Mühür - Donald Trump, Jeffrey Epstein ile ilgili tüm belgelerin açıklanması yönünde oy kullanılması gerektiğini vurguladı.
Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:
"Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve Demokratların, Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de 'kapanma' konusunda elde ettiğimiz son zaferden sonra Demokratların dikkatleri başka yöne çekmek için radikal solcu deliler tarafından uydurulan bu yalandan artık vazgeçme zamanı geldi"
''Bunun olmasına izin vermeyiz''
Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Epstein ile ilgili tüm hükümet belgelerinin açıklanması yönünde oy kullanması gerektiğini vurgulayarak, “Demokratlar ellerinde bir şey olsaydı, seçimlerde ezici bir zafer kazanmadan önce bunu kamuoyuna açıklarlardı. Cumhuriyetçi Partinin bazı üyeleri ‘kullanılıyor’ ve bunun olmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.
Trump, Adalet Bakanlığı’nın “Epstein” ile ilgili on binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"Adalet Bakanlığı, bazı Demokratların (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers vb.) Epstein ile ilişkilerini inceliyor ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi yasal olarak her şeye sahip olabilir, umurumda değil. Tek umursadığım şey, Cumhuriyetçilerin asıl meseleye yani ekonomiye, 'uygun fiyat' (Burada büyük bir zafer kazanıyoruz), enflasyonu tarihin en yüksek seviyesinden neredeyse sıfıra indirerek Amerikan halkı için fiyatları düşürme, tarihi vergi indirimleri sağlama, Amerika'ya trilyonlarca dolarlık yatırım çekme (rekor), ordumuzu yeniden inşa etme, sınırlarımızı güvence altına alma, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, kadın sporlarında erkeklerin yer almasına son verme ve çok daha fazlasına dönmesi."
Öte yandan, ABD basınına göre Temsilciler Meclisi’nin bu hafta, Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklaması için yasa tasarısını oylaması bekleniyor.