Son Mühür - Donald Trump, Jeffrey Epstein ile ilgili tüm belgelerin açıklanması yönünde oy kullanılması gerektiğini vurguladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

"Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve Demokratların, Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de 'kapanma' konusunda elde ettiğimiz son zaferden sonra Demokratların dikkatleri başka yöne çekmek için radikal solcu deliler tarafından uydurulan bu yalandan artık vazgeçme zamanı geldi"

''Bunun olmasına izin vermeyiz''

Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Epstein ile ilgili tüm hükümet belgelerinin açıklanması yönünde oy kullanması gerektiğini vurgulayarak, “Demokratlar ellerinde bir şey olsaydı, seçimlerde ezici bir zafer kazanmadan önce bunu kamuoyuna açıklarlardı. Cumhuriyetçi Partinin bazı üyeleri ‘kullanılıyor’ ve bunun olmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.