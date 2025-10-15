Olay, 12 Ekim günü Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve B.D. isimli baba-oğul ile komşuları V.K. arasında arazi sınırı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Baba ve oğul, ellerine aldıkları sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle V.K.’ye saldırdı.

Kızının gözleri önünde darp edildi

Saldırı sırasında V.K.’nin küçük kızı da olay yerindeydi. Babasının darbedilmesine tanıklık eden çocuk büyük korku yaşadı. Darp sonucu yaralanan V.K., olay sonrası jandarma karakoluna giderek baba ve oğuldan şikayetçi oldu.

Gözaltına alındılar, serbest bırakıldılar

Jandarma ekipleri, şikayet üzerine A.D. ve B.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ancak baba ve oğul, çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.