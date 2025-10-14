Olay, kent merkezinde Mehmet Nafiz Koca’nın iş yerinin önünde meydana geldi. Görüntülerde, başında bere bulunan kimliği belirsiz bir kişinin elinde pompalı tüfekle Koca’ya yaklaştığı görülüyor.

Şüpheli, kısa bir süre içinde tüfeğini doğrultarak Koca’ya ateş ediyor ve ardından hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Gazeteci Koca’nın saldırı anında çardakta oturduğu, saldırı sonrası çevrede bulunan vatandaşların yardıma koştuğu belirtiliyor. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı gazeteciyi hastaneye kaldırdı.

Valilik soruşturma başlattı

Saldırının ardından Elazığ Valiliği olaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Vali Hatipoğlu’ndan geçmiş olsun mesajı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca’ya yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir.”

Basın camiasında büyük tepki

Elazığ’daki basın kuruluşları, saldırıya tepki göstererek olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi. Emniyet ekipleri, saldırganın kaçış güzergahını belirlemek için çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.