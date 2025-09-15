TRT’nin yeni dizisi Cennetin Çocukları, çekimlerini ağırlıklı olarak Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriyor. Dizinin sıcak atmosferi, Ege'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle örülü bu bölgede hayat buluyor. Ayvalık’ın zeytin ağaçlarıyla çevrili köyleri, taş evleri, dar Arnavut kaldırımlı sokakları ve deniz manzaraları, dizinin görsel dünyasına samimi ve gerçekçi bir doku katıyor. Dizi ekibi, çekimler için özellikle Ayvalık’ın farklı köylerini ve kasaba çevresini tercih etti; köy hayatının doğal haliyle ekrana yansıtılması hedeflendi.

Ayvalık’ın doğal ve tarihi dokusu ekrana taşınıyor

Cennetin Çocukları’nda öne çıkan köy sahneleri ile izleyici, Ege'nin huzur veren doğasını ve köy yaşamının tüm detaylarını görebiliyor. Dizinin bazı bölümleri, çevre köylerde, sahil kasabalarında ve Ayvalık’ın merkeziyle çevresinde çekiliyor. Çekimlerde otantik taş evler, asırlık ağaçlar ve doğayla iç içe yaşam ön plana çıkarıldı. Hem karakterlerin yaşam alanı hem de dizinin ana atmosferi, Ayvalık’ın sıcak ve samimi Ege kasabası kimliğiyle birleşiyor.

Dizi çekimlerinin katkısı ve çekimlerin geniş coğrafyası

Cennetin Çocukları, sadece Ayvalık’la sınırlı kalmayıp, bazı şehir sahnelerini İstanbul ve İzmir’de de planladı. Ancak köy ve kasaba atmosferini en çok Balıkesir-Ayvalık çevresinde buldu. Bu tercihle hem yerel halkın hem de turizm potansiyelinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bölgenin tanıtımı açısından da dizi önemli bir rol oynuyor. Yapım ekibi, Ege’nin özgün kültürünü ve kasaba yaşamını modern dizi diliyle ekranlara taşırken, izleyiciye gerçekçi ve sıcak bir hikaye atmosferi sunuyor.

Sonuç olarak, Cennetin Çocukları'nın çekimlerinin merkezi Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ve çevre köyleri oldu. Ayvalık, diziye doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve Ege'ye özgü dokusuyla benzersiz bir arka plan sağladı. Bu bölge, dizinin samimi, huzurlu ve gerçek hayatla bütünleşmiş duygusal hikayesini güçlendirdi.