Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, fonlarda yaşanan manipülasyon süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, yayınladığı açıklamasında iktidarı eleştirdi.

Salih Uzun: Toplumsal baskısından yasal kalkanlarla korumak amacıyla gerçekleştirilmiş bir operasyon gibi gözüküyor

Yapılan operasyonların hesap sormak için yapılmadığını aktaran YENİ Partili Salih Uzun, "Sakın ola ki, son günlerde fon piyasasıyla ilgili alınan kararlar ve yapılan operasyonu, portföy yöneticileri ve fon şirketi sahiplerini cezalandırmak ya da hesap sormak için yapıldığını düşünmeyin. Kaldıraçlı araçlarla adeta finansal dolandırıcılık anlamına gelebilecek bu yapıyı kuranların, ponziye dönüşen düzenleri artık döndüremez hale gelmiş olduğu ortaya çıkınca düğmeye basıldı. Yapılan operasyonun; onlardan hesap sormak için değil, tam tersine onları kurtarmak, türeyen toksik varlıkların faturasını kamu kaynağıyla vatandaşa ödetmek ve bu aktörleri vatandaşın hukuki ve toplumsal baskısından yasal kalkanlarla korumak amacıyla gerçekleştirilmiş bir operasyon gibi gözüküyor" diye konuştu.

"Tek bir kamu görevlisi hakkında idari/adli işlem yapıldı mı?"

Son olarak, konuyla ilgili iktidara sorular yönelten ve kamu görevlilerine işlem yapılıp, yapılmadığını soran YENİ Partili Uzun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eğer amaç gerçekten vatandaşın hakkını korumak, piyasa disiplinini sağlamak ve bu vurgunun faillerini cezalandırmak olsaydı: Örtülü sermaye kaçışını ve mal kaçırmayı önlemek adına, bu adamların yönettiği tüm şirketlere ve iştiraklere derhâl yönetim ya da en azından denetim kayyumu atanıp birinci derece yakınları ve paravan şirketler de dâhil olmak üzere tüm mal varlıklarına ihtiyati tedbir konurdu.

Vatandaşın sisteme soktuğu milyarlarca liranın fon sahipleri tarafından yurt dışındaki off-shore hesaplara aktarıldığı ya da lüks gayrimenkule, yatlara, katlara dönüştürüldüğü iddialarının ciddiyetle üzerine gidilirdi. Piyasayı lisanslamakla ve denetlemekle yükümlü olup bu vurguna göz yuman veya ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında idari / adli işlem yapılırdı. Bu kamu görevlileri ve yakınları ile ilgili MASAK harekete geçirilirdi. Bu konularda atılmış ciddi adımlara dair açıklama var mı? Tek bir kamu görevlisi hakkında idari/adli işlem yapıldı mı?"