Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi, farklı kültürlerden gelen iki gencin imkansız aşkını ekrana taşıyacak. Proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan dizi, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstleniyor. Senaryoda ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası bulunuyor.

Aynı Yağmur Altında dizisi ne zaman yayınlanacak?

Uzun süredir merak edilen yayın tarihi nihayet netleşti. Aynı Yağmur Altında, 9 Şubat 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizi, pazartesi akşamları yayın akışında yerini alacak ve aynı kuşakta yer alan Uzak Şehir ile Cennetin Çocukları gibi yapımlarla reyting yarışına girecek.

Aynı Yağmur Altında dizisinin konusu ne?

Dizi, hayatını insan hakları mücadelesine adamış genç bir kadın olan Rosa'nın hikayesini merkezine alıyor. Rosa, Londra'da katıldığı bir protesto sonrasında hayatını kökten değiştirecek olaylarla yüz yüze geliyor. Bir yandan baş etmek zorunda olduğu ciddi bir hastalık, diğer yandan beklenmedik bir arayış onu İstanbul'a sürüklüyor.

Protestoda yolları ilk kez kesişen Ali ile Rosa, İstanbul'da tekrar karşılaşıyor. Kısa sürede tutkulu bir aşka dönüşen bu yakınlaşma; aile baskıları, inanç farklılıkları ve beklenmedik tehditlerle büyük bir sınava tabi tutuluyor. Aydan ve Karanoğlu aileleri arasındaki derin uçurum, iki gencin önündeki en büyük engel olarak beliriyor. Masum başlayan bu ilişkinin ağır bedelleri ise dizinin temel gerilim noktasını oluşturuyor.

Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncu kadrosu

Yapım, deneyimli isimleri genç yeteneklerle buluşturan dikkat çekici bir kadroya sahip. Başrollerde Nilsu Berfin Aktaş (Rosa) ve Burak Tozkoparan (Ali) yer alıyor. Kadroyu güçlendiren diğer isimler arasında Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek ve Lara Aslan gibi oyuncular bulunuyor.

Özellikle uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkması, tanıtım filmlerinden itibaren büyük ilgi topladı. Avşar dizide Fazilet karakterine hayat verecek. Fikret Kuşkan ise iş adamı Umur Karanoğlu rolünde yer alacak.

Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Dizinin kadın başrolü Rosa'yı canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998'de Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Tokatlı olan genç oyuncu, eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starı yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Televizyon kariyerine 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisindeki Gökçe karakteriyle başlayan Aktaş, ardından Benim Hayatım, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi projelerde başrol oynadı. Sinema alanında ise Rastlantı ve Aşk Sadece Bir An filmlerinde rol aldı. 2022 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül kazandı.

Burak Tozkoparan kimdir?

Dizinin erkek başrolü Ali karakterini canlandıran Burak Tozkoparan, 14 Kasım 1992'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olan Tozkoparan, oyunculuğun yanı sıra yetenekli bir müzisyen. 2011 yılında 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda bateri dalında birincilik elde etti. Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü tam burslu olarak tamamladı.

Kamera karşısına ilk kez 2014 yılında Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle geçen Tozkoparan, sonrasında Kırgın Çiçekler, Tek Yürek, Menajerimi Ara, Destan, Ateş Kuşları ve Siyah Kalp gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Müzik kariyerini de sürdüren sanatçı, ODYO müzik grubunun vokalisti olarak sahne almaya devam ediyor.

Aynı Yağmur Altında tanıtımları büyük ilgi gördü

Yayınlanan tanıtım filmlerinde Ali ve Rosa'nın zorlu aşk hikayesine dair verilen ipuçları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, iki karakterin farklı dünyalardan gelmesine rağmen birbirlerine olan bağlarının nasıl bir sona ulaşacağını büyük bir merakla bekliyor. Dizinin çekimlerinin Londra'da başlayıp İstanbul'da devam etmesi de yapımın görsel zenginliğini artıran önemli bir detay olarak öne çıkıyor.