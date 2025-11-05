Su Yıldız, son dönemin popüler evlilik ve ilişki programlarından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Programa katıldığı ilk günden itibaren enerjisi ve özgüveni ile dikkat çekiyor. Genç yarışmacı, izleyicilere ve evdeki diğer katılımcılara karşı iddialı tavrıyla “Bu oyunun kuralıyım” diyerek kendini tanıttı. Yarışmada güzelliği ve kararlı yapısıyla hem jüri hem izleyici yorumlarında öne çıkıyor.

Kanal D’de ve Amazon Prime Video’da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, her sezon farklı karakterleriyle gündem oluyor. Su Yıldız, yeni sezonda aşkı bulmak ve kalplerde iz bırakmak amacıyla yarışmaya dahil oldu. Söylemleri ve sahneye hakim duruşuyla izleyicinin ilgisini kolayca çekmeyi başardı. Sosyal medyada da hızla takipçi sayısını artırdı.

Kısmetse Olur’da Dikkat Çeken Çıkış

Kısmetse Olur’un yeni sezonundaki kadın adaylar arasında yer alan Su Yıldız, yarışmaya hem güzelliği hem de enerjik karakteriyle damga vuruyor. Yarışmada yalnızca romantik ilişki arayışı değil, aynı zamanda oyunun akışını değiştirme hedefiyle öne çıkıyor. Programda “rakip tanımıyorum, bu oyunun kuralıyım” gibi iddialı cümleler kullanıyor. Bu kısa sürede sosyal medyada gündem olan yarışmacı, izleyiciler ve ev halkı tarafından dikkatle takip ediliyor.

Yarışmanın yeni sezonunda Su Yıldız ve diğer kadın adaylar, aşkı aramanın yanı sıra, ekran başındaki izleyicilere yenilikçi bakış açısı sunuyor. Özellikle Su’nun kararlı ve kendine güvenen yaklaşımı, rekabeti daha renkli ve çekişmeli hale getiriyor.

Modellikte Başarılı Bir Kariyer

23 yaşında olan Su Yıldız, profesyonel olarak modellik yapıyor. Program dışında sosyal medya platformlarında da aktif şekilde içerik üretmeye devam ediyor. Sahne deneyimi ve modellikteki özgün duruşuyla Kısmetse Olur evine taşıdığı tecrübesi sayesinde öne çıkıyor. Kısa sürede yarışmada ve sosyal medyada yüksek bir takipçi kitlesine ulaşıyor. suuuyildizz adlı Instagram hesabı üzerinden yarışmayla ve günlük yaşamıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Su Yıldız Kimdir?

Su Yıldız, 23 yaşında genç bir model ve sosyal medya fenomeni. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına 2025 yılında katıldı. Kararlı, enerjik ve özgüvenli kişiliğiyle öne çıkan yarışmacı, “Rakip tanımıyorum, bu oyunun kuralıyım” diyerek iddiasını ortaya koyuyor. Programda hem aşkı bulmak hem de izleyici üzerinde kalıcı bir iz bırakmak hedefiyle dikkatleri üstüne topluyor.