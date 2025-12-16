Haşere kontrol uzmanları, mutfaklarda fark edilmeden çoğalabilen hamam böceklerinin özellikle ısı yayan ev aletlerinin çevresinde yoğunlaştığını belirtiyor. Günlük temizlik rutinlerine rağmen bu haşerelerin varlığı çoğu zaman geç fark ediliyor. Bunun temel nedeni, sıcaklık üreten cihazların böcekler için güvenli ve korunaklı alanlar sunması.

Uzmanlara göre iki cihaz öne çıkıyor

Haşere kontrol şirketleri ve ev tadilatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, hamam böceklerinin mutfakta en sık fırın ve mikrodalga fırın çevresinde yuvalandığını ifade ediyor. Bu iki cihaz, sürekli ısı yaymaları ve küçük açıklıklara sahip olmaları nedeniyle böceklerin saklanmasını kolaylaştırıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında bile sıcaklığını koruyan bu alanlar, üreme açısından elverişli bir ortam sağlıyor.

Günlük kullanım istilayı gizleyebiliyor

Fırın ve mikrodalga fırınların günlük olarak kullanılması, iç yüzeylerde ve çatlaklarda oluşabilecek belirtilerin gözden kaçmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, bu alanlarda yumurtalar, biyolojik kalıntılar ve kötü kokulu sıvıların bulunabileceğine dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklık dönemlerinde bu boşlukların, hamam böcekleri için adeta gizli bir üreme alanına dönüştüğü vurgulanıyor.

Gıda güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor

Haşere kontrol şirketi Ecolab, hamam böceklerinin gıda işleme alanlarında oluşturduğu riskin altını çiziyor. Şirketin açıklamasında, bu haşerelerin E. coli, salmonella ve dizanteri gibi tehlikeli hastalıkları bulaştırabildiği belirtiliyor. Tek bir hamam böceğinin görülmesinin bile ciddi bir hijyen ihlali sayılabileceği ve özellikle gıda hizmeti sunulan alanlarda ağır sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlardan düzenli kontrol ve temizlik uyarısı

Uzmanlar, hamam böceklerinin önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için özellikle ısı üreten cihazların düzenli olarak incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Cihazların iç yüzeylerinin, çatlaklarının ve boşluklarının kontrol edilmesi erken belirtilerin tespit edilmesini sağlıyor. Ayrıca cihazların ve çevresinin sürekli temiz tutulması, kırıntılardan arındırılması büyük önem taşıyor.

Ev hijyeni sağlık risklerini de azaltıyor

Hamam böceklerinin varlığını kontrol altına almak için su ve şeker bazlı ev yapımı doğal karışımların da denenebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre mutfakta alınacak bu basit önlemler, yalnızca rahatsız edici haşereleri değil, aynı zamanda ciddi gıda kaynaklı hastalık risklerini de ortadan kaldırmada etkili oluyor.