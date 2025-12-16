Operasyonun merkezinde, holding bünyesindeki şirketlerin finansal hareketlerindeki usulsüzlük iddiaları yer aldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, operasyonun temel dayanağını oluşturdu. Raporda, şirket hesaplarında ticari hayatın olağan akışına aykırı yüksek meblağlı nakit giriş-çıkışları ve kaynağı belirsiz yurt dışı para transferleri tespit edildi. Savcılık, bu finansal hareketlerin yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla yapıldığı şüphesi üzerinde durdu.

Berkin Kaya Kimdir?

İş dünyasında inşaat, enerji ve medya sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Berkin Kaya, Anahat Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Berton Yapı, Berton Enerji gibi şirketlerin de sahibi olan Kaya, son yıllarda medya sektörüne yaptığı hızlı girişle dikkat çekti. Özellikle 2024 yılında dijital yayın platformu GAİN Medya'yı satın almasıyla gündeme geldi.

Kaya'nın ismi, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilen iddialarda da geçti. Medya sektörüne yaptığı büyük ölçekli yatırımların kaynağı, MASAK incelemelerinde mercek altına alındı. Soruşturma makamları, Kaya'nın "David" kod adıyla yasa dışı bahis organizasyonlarını yönettiği ve elde edilen gelirleri medya yatırımları üzerinden sisteme soktuğu iddialarını araştırıyor.

Operasyonun Gerekçesi ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilere üç temel suçlama yöneltildi: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama".

MASAK raporunda, GAİN Medya A.Ş.'nin sermayesinin kısa sürede 1 milyar TL seviyesine çıkarıldığı, ancak şirketin ticari faaliyetlerinin bu sermaye artışını ve hesaplardaki para trafiğini açıklamada yetersiz kaldığı vurgulandı. Özellikle Berkin Kaya'nın şahsi hesapları ile şirket hesapları arasındaki yoğun SWIFT işlemleri ve yurt dışı transferleri, kara para aklama şüphesini güçlendiren en önemli deliller arasında gösterildi.

Şirketlere Kayyum Atandı

Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmaya konu olan şirketlere kayyum atanmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda GAİN Medya A.Ş., GAİN Studio Prodüksiyon A.Ş., Anahat Holding A.Ş. ve Berton Yapı İnşaat A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu toplam 7 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Şirketlerin mal varlıklarına tedbir konulurken, soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.