Kariyeri boyunca sağlık sektöründe hem saha hem de yönetim kademelerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Biyokimya alanındaki akademik çalışmalarıyla tıp literatürüne katkı sağlarken, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki görevleri sırasında sağlık sisteminin dönüşüm süreçlerinde aktif rol oynadı. Kızılay bünyesindeki hizmetleri ise yönetim kurulu üyeliğinden genel başkanlığa uzanan istikrarlı bir seyir izledi.

Prof. Fatma Meriç Yılmaz Kimdir?

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da doğdu. Tıp eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladı ve 2000 yılında buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Kariyerine aynı hastanede başasistan olarak devam etti. Akademik alandaki çalışmalarıyla 2008 yılında doçentlik unvanını kazandı. 2014 yılında ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda profesör oldu.

Kariyeri ve Kızılay Başkanlığı

Akademik hayatının yanı sıra kamu bürokrasisinde de üst düzey görevlerde bulundu. 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2016-2017 yılları arasında ise Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde özellikle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi sürecini yöneten ekipte yer aldı.

Türk Kızılay ile 2015 yılında yönetim kurulu üyesi olarak tanıştı. Kurum içerisinde Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevler üstlendi. Önceki başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından bir süre vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine, 2023 yılında yapılan kongre ile asaleten seçildi.

Akademik Çalışmaları ve Özel Hayatı

Tıbbi biyokimya alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda bilimsel makale yayımladı. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar koordinatörlüğü ve eğitim sorumluluğu gibi teknik ve idari görevlerde bulundu. 2025 yılı itibarıyla 50 yaşında olan Yılmaz, evli ve üç çocuk annesidir.