Kısa sürede viral hale gelen bu iddia, hayranlar arasında kafa karışıklığına neden oldu. Konser görüntülerini inceleyen takipçiler, sahnedeki kişinin Lvbel C5'e olan aşırı benzerliği karşısında şaşkınlık yaşadı. Ancak yapılan incelemeler ve teyit edilen bilgiler sonucunda, bu durumun bir "ikiz" vakası olmadığı, sadece fiziksel benzerlik taşıyan başka bir ismin sahne şovunun bir parçası olduğu anlaşıldı.

Lvbel C5 Kimdir?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Bodur, özellikle "drill" ve yeni nesil rap tarzındaki çalışmalarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Lisanslı bir sporcu geçmişi de bulunan sanatçı, baba tarafından aslen Sakaryalıdır.

2019 yılında yayınladığı "Drop" şarkısı ile profesyonel müzik dünyasına adım attı. Asıl çıkışını ise Batuflex ile birlikte seslendirdiği "Ralli" şarkısıyla yakaladı. Bu parça, dijital müzik platformlarında milyonlarca kez dinlendi ve Lvbel C5'in ismini tüm Türkiye'ye duyurdu. Universal Music Türkiye etiketiyle çalışmalarını sürdüren sanatçı, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla Z kuşağının favori isimleri arasında yer aldı.

Lvbel C5'in İkizi Var mı?

Sosyal medyada dolaşan "Lvbel C5'in ikizi" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Süleyman Burak Bodur'un biyolojik bir ikizi bulunmuyor. İddiaların kaynağı olan ve sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken isim ise "Heval C5" lakabıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni.

Heval C5, Lvbel C5'e olan fiziksel benzerliğini kullanarak çektiği videolarla tanındı. Bu benzerlik, zaman zaman sanatçının konserlerinde bir şov unsuru olarak kullanıldı. Heval C5'in sahnede görünmesi, bazı izleyiciler tarafından "ikizi sahneye çıktı" şeklinde yorumlandı. Ancak iki isim arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor.

Konser İddiaları ve Sahne Şovları

Lvbel C5, konserlerinde enerjiyi yüksek tutmak için farklı sahne şovlarına yer veriyor. İkiz iddialarının alevlenmesine neden olan olay da bu şovlardan biri sırasında gerçekleşti. Sanatçının benzeri olan Heval C5'in sahnede yer alması, uzaktan izleyenler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yanlış anlaşıldı.

Bu durum, aslında bir PR stratejisi veya sahne kurgusu olarak değerlendiriliyor. Sanatçı, konserlerine bizzat katılarak performansını sergiliyor. Ortaya atılan "playback yapıyor" veya "dublör kullanıyor" iddiaları, bu benzerlikten kaynaklanan bir yanılsama olarak kaldı. Lvbel C5, müzik listelerindeki başarısını sürdürürken, bu tür magazinel olaylarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.