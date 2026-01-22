Kış mevsimiyle birlikte evlerde artan nem ve yetersiz havalandırma, pencere kenarlarında küf oluşumunu tetikliyor. Siyah renkli bu lekeler yalnızca görüntü kirliliği yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda solunan havayı olumsuz etkileyerek sağlığı tehdit ediyor. Birçok ev sahibi çözümü çamaşır suyunda arasa da uzmanlar bu yöntemin sanıldığı kadar etkili olmadığını belirtiyor.

Çamaşır suyu küfü yok etmiyor

İç mekan tasarımı ve bakım uzmanı Jade Oliver, çamaşır suyunun küf sporlarını tamamen ortadan kaldırmadığını, aksine sporların farklı yüzeylere yayılmasına neden olabildiğini ifade ediyor. Bu nedenle küfle mücadelede daha doğal ve kalıcı yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Beyaz sirke küfün yapısını parçalıyor

Uzmanlara göre küfle mücadelede en etkili ve doğal çözüm seyreltilmemiş beyaz sirke olarak öne çıkıyor. Beyaz sirke, küfün yapısını bozarak sporların yeniden çoğalmasını engelliyor. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmeyen bu yöntem, düzenli uygulandığında kalıcı sonuç sağlıyor. Ancak sirkenin asidik yapısı nedeniyle alüminyum, dökme demir ve doğal taş yüzeylerle temas ettirilmemesi gerekiyor.

Uygulama adımlarında dikkat edilmesi gerekenler

Temizlik öncesinde eldiven, maske ve gözlük kullanılması öneriliyor. Saf beyaz sirke bir sprey şişesine doldurularak küflü alan tamamen ıslanana kadar püskürtülüyor. Sirkenin yüzeyde en az bir saat beklemesi, küf sporlarına kökten nüfuz etmesi açısından önem taşıyor. Süre sonunda alan fırça veya ovma pediyle temizlenip ılık suyla durulanıyor.

Küfün tekrar oluşmasını önleyen son aşama

Temizlik tamamlandıktan sonra yüzeye hafifçe yeniden sirke sıkılması, geride kalabilecek mikroskobik sporların etkisiz hale gelmesini sağlıyor. Keskin sirke kokusu kısa süre içinde havalandırma ile kayboluyor. Bu yöntemle hem kimyasal kullanımından kaçınılıyor hem de hijyen sağlanmış oluyor.

Tozlu camlarda farklı bir yöntem öneriliyor

Pencere temizliğinde tozlu yüzeylere doğrudan sabunlu su uygulanmasının hatalı olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar, önce kuru bezle tozun alınmasını, ardından elektrik süpürgesinin fırçalı başlığıyla yüzeyin nazikçe temizlenmesini öneriyor. Ulaşılması zor köşelerde ise ince uçlu fırçalarla temizlik yapılması daha etkili sonuç veriyor.

Yetkililer, doğru yöntemlerin uygulanmasıyla küf sorununun kısa sürede kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. Yanlış alışkanlıkların ise sorunu daha kalıcı hale getirebildiği ifade ediliyor.