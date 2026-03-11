Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü ve rüşvet iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan gözaltına alındı. KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde belediye binasında arama yapılırken, Uyan'la birlikte bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun Başkan Vahap Seçer ile bağlantısının bulunmadığı ve Seçer hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığı açıklandı.

Peki Doğukan Uyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mersin siyasetinde uzun süredir adından söz ettiren Uyan'ın hayatı, eğitim geçmişi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar.

Doğukan Uyan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Doğukan Uyan, 22 Ekim 1992'de Mersin'de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Uyan, çocukluk ve gençlik dönemini memleketi Mersin'de geçirdi. Lise eğitimini TED Mersin Koleji'nde tamamlayarak 2010 yılında mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren siyaset ve uluslararası ilişkiler alanına ilgi duyan Uyan, akademik hayatını da bu yönde şekillendirdi.

ODTÜ'de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudu

Lise sonrası Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşen Uyan, üniversite yıllarında oldukça aktif bir profil çizdi. Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Politik Düşünce Topluluğu ve Model Birleşmiş Milletler topluluğunda başkanlık görevleri üstlendi. Öğrencilik döneminde T.C. Minsk Büyükelçiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Bölümü'nde staj yaparak diplomasi tecrübesi edindi. 2015'te lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine ODTÜ'de Orta Doğu Araştırmaları alanında yüksek lisansa başladı. Doğu Akdeniz jeopolitiği, hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs meselesi gibi stratejik konular akademik ilgi alanları arasında yer aldı.

Vahap Seçer'in siyasi danışmanından özel kalem müdürüne

Doğukan Uyan, 2018 yılının başında Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde siyasi danışmanlık görevine başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Seçer'in belediye başkanı seçilmesinin ardından Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Bu görevde belediye başkanının günlük programını düzenlemek, kurum ve kişilerin görüşme taleplerini koordine etmek gibi sorumluluklar üstlendi. Aynı zamanda Mersin Spor Kulübü'nün asbaşkanlığını da yürüten Uyan, kentteki basketbol altyapı çalışmalarında aktif rol aldı.

İhale usulsüzlüğü iddialarıyla gözaltına alındı

Doğukan Uyan, 11 Mart 2026'da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, belediyedeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddia ediliyor. Belediye binasında arama gerçekleştirilirken, Uyan'ın yanı sıra bazı iş insanları da gözaltına alındı. Soruşturmanın Başkan Vahap Seçer'le herhangi bir bağlantısının olmadığı belirtildi.