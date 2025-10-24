Kış ayları yaklaşırken araç sahipleri için kış lastiği uygulaması ve takvimi önemli bir konuma geliyor. Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanımı tekrar gündeme geliyor. Özellikle ticari araç sürücüleri ve şehirler arası yolculuk yapanlar, yasal zorunluluklar ve uygulama tarihleri konusunda detaylı bilgi arıyor.

Türkiye’de kış lastiği zorunluluğu, yılın belirli dönemlerinde trafik güvenliği için uygulanıyor. 2025-2026 sezonu için kış lastiği yükümlülüğü yine resmi takvim çerçevesinde yürürlüğe giriyor. Sürücüler, kışlık lastiklerin ne zaman takılması gerektiği, kar lastiğinin hangi araçları kapsadığı ve yasal gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Türkiye'de kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi 1 Aralık’ta başlıyor ve 1 Nisan’a kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında ticari araçlar ve şehirler arası yolculuk yapan tüm sürücüler, kış lastiği takmak zorunda. Sürücülerin, olumsuz hava koşullarında güvenliği sağlamak için lastik değişimini belirtilen tarihte tamamlaması gerekiyor. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, uygulamanın geçerli olduğu şehirlerde denetimler sıklaştırılıyor.

Kış lastiklerinde dikkat edilmesi gereken teknik şartlar

Kış lastiklerinin diş derinliği en az 1,6 mm olmalı ve lastik üzerinde M+S yani çamur ve kar işareti yer almalı. Bu sembol, lastiğin zorlu hava ve yol koşullarına uygun olduğunu gösteriyor. Lastiklerin uygun hava basıncı ve diş derinliği, yol güvenliği açısından kritik önemde. Özellikle ticari araçlarda, diş derinliği ve lastik standartlarına uygunluk kontrolleri trafik ekiplerince sıklıkla yapılıyor.

Kış lastiği kimler için zorunlu?

Kış lastiği takma zorunluluğu en çok ticari araçları kapsıyor. Kamyon, otobüs, tanker ve çekici gibi ağır vasıta araçların lastiklerinin kış standartlarına sahip olması gerekiyor. Ayrıca kamyonet, minibüs ve otomobil sahipleri de belirtilen dönemde kışlık lastik takmalı. Trafik kontrollerinde, kış lastiği olmayan araç sahiplerine idari para cezaları uygulanıyor. Özellikle sıcaklıklar 7°C’nin altına düşen bölgelerde bu uygulama sürücülerin güvenliği için hayati bir işlev görüyor. Teknik şartlara uygun lastikler sayesinde buzlu ve karlı yollarda kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.