Sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artıran yağışlar il geneline yayıldı. Kar kalınlığının özellikle yüksek kesimlerde hızla artması ulaşımda aksamalara yol açarken, veliler çocuklarını yarın okula gönderip göndermeyeceklerini merak ediyor.

Meteoroloji'den Kırklareli için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Trakya kesiminde, özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde kar yağışının kuvvetli olacağını duyurdu. Uyarıda buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde ise yağışların yağmur şeklinde devam edeceği öngörülüyor. Ancak Trakya'nın iç kesimlerinde kar yağışının gece boyunca aralıksız sürmesi bekleniyor.

3 Şubat Kırklareli'nde okullar tatil mi?

Şu ana kadar Kırklareli Valiliği'nden resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Bu nedenle Kırklareli merkez ve ilçelerinde 3 Şubat Salı günü okulların normal şekilde devam edeceği değerlendiriliyor.

Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de henüz bir tatil kararı bulunmuyor.

Kar tatili kararı nasıl takip edilir?

Velilerin ve öğrencilerin olası bir kar tatili kararını takip edebilmek için Kırklareli Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmesi öneriliyor. Tatil kararları genellikle akşam geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde valiliklerin resmi kanalları üzerinden duyuruluyor.

Kar yağışının gece boyunca devam etmesi halinde valilikten yeni bir açıklama gelmesi olası görünüyor. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde buzlanma riski nedeniyle servis güzergahlarında aksamalar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.