Uyarılar sonrası öğrenciler ve aileler 3 Şubat Salı günü için tatil kararı gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. AKOM'un açıklamasına göre özellikle Arnavutköy ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle tipi şeklinde yağışlar görülebilir. Büyükçekmece'de ise deniz etkili kar yağışlarının kıyı şeridinde sulu kar, iç kesimlerde kar bırakması bekleniyor. Peki yarın Arnavutköy ve Büyükçekmece'de okullar tatil olacak mı?

Arnavutköy ve Büyükçekmece'de 3 Şubat kar tatili açıklandı mı?

İstanbul Valiliği'nden 3 Şubat Salı günü için henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Dolayısıyla şu an itibarıyla Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yarın okullar normal şekilde devam edecek. Ancak hava koşullarının gece saatlerinde sertleşmesi halinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın karar alması beklenebilir.

Geçmiş deneyimlere bakıldığında İstanbul Valiliği'nin il genelinde tatil kararı almak yerine, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nı yetkilendirdiği görülüyor. Nitekim daha önceki yoğun kar yağışlarında Arnavutköy ve Büyükçekmece, ilçe bazlı tatil kararı verilen bölgeler arasında yer almıştı.

İstanbul'da hava durumu 3 Şubat'ta nasıl olacak?

Meteoroloji'nin uyarılarına göre İstanbul genelinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor. Kuzey yönlerden esen kuvvetli rüzgar da ulaşımda aksaklıklara neden olabilir.

Velilerin ve öğrencilerin İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi, olası bir tatil kararı için akşam geç saatlerini ya da sabah erken saatlerini beklemesi öneriliyor.