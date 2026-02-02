Özellikle profesyonel aşçılık geçmişi ve üç çocuk annesi olmasıyla öne çıkan Fadik Yılmaz, 200 bin TL'lik büyük ödül için yarışan beş isimden biri olarak ekrana geldi. Peki Yemekteyiz Fadik Hanım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar.

Yemekteyiz Fadik Yılmaz kimdir?

Fadik Yılmaz, 37 yaşında ve aslen Tokatlı bir yarışmacı. Yengeç burcu olan Fadik Hanım, gençlik yıllarında aslında psikolog olmayı hayal ettiğini ancak koşullar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremediğini programda anlattı. Bu hayali kızlarından birinde yaşatmak istediğini de sözlerine ekledi. Fadik Hanım eşinden ayrıldıktan sonra profesyonel aşçılık mesleğine adım attı ve uzun süredir personel aşçısı olarak çalışıyor. Günde yaklaşık 40-45 kişiye yemek çıkarabilen deneyimli bir isim olan Yılmaz, mutfaktaki el lezzetine büyük güven duyuyor.

Fadik Yılmaz'ın ailesi ve çocukları

Üç kız çocuk annesi olan Fadik Yılmaz, Zeynep, Ayşenaz ve Nuran isimli kızlarıyla birlikte yaşıyor. Yarışmaya katılma motivasyonlarından biri de büyük ödülü kazanarak çocuklarının eğitimine yatırım yapmak. Hem annelik hem de profesyonel mutfak deneyimini bir arada yürüten Fadik Hanım, bu iki rolü harmanlayarak yarışmada fark yaratmayı hedefliyor. Yoğun iş temposuna rağmen ailesiyle dengeli bir yaşam kurmayı başaran Yılmaz, bu disiplinini yarışmadaki zaman yönetimine de yansıtıyor.

Fadik Yılmaz Yemekteyiz menüsünde ne yaptı?

Fadik Yılmaz, Yemekteyiz mutfağında Tokat'ın yöresel tatlarını ön plana çıkaran zengin bir menü hazırladı. Menüsünde karnabahar çorbası, şemşemok, fırında yokat kebabı ile sebzeli bulgur pilavı, nohutlu cevizli semizotu mezesi, fıstıkpare ve reyhan şerbeti yer aldı. Özellikle Tokat mutfağına özgü şemşemok ve yokat kebabı gibi yöresel lezzetler, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Profesyonel mutfak geçmişinden gelen hijyen hassasiyeti, zamanlama becerisi ve sunum anlayışıyla da rakiplerinden ayrışan Fadik Hanım, haftanın güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2-6 Şubat haftası yarışmacıları

Bu haftanın yarışma programında Fadik Yılmaz'ın yanı sıra dört yarışmacı daha büyük ödül için mücadele ediyor. Haftanın ikinci günü Erkan Erman, üçüncü günü Vedat Babuşçu, dördüncü günü Şükran Berk ve beşinci günü Serap Altunufağı mutfakta hünerlerini sergileyecek. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.00'da TV8'de yayınlanan program, her hafta 200 bin TL'lik ödülüyle rekabetin dozunu yüksek tutuyor. Geçen hafta Ramazan Bey ve Ogün Hanım 28'er puanla haftayı paylaşarak birlikte ödülün sahibi olmuştu.