2015 yılında hazırlanan iddianamenin kamuoyuna açılmasıyla birlikte daha önce kod adlarıyla verilen çok sayıda kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı. Dosyalarda iki Türk vatandaşının ismi de Epstein'in özel uçağıyla seyahat edenler arasında yer aldı.

Banu Küçükköylü kimdir?

Refia Banu Küçükköylü, 1991 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmış bir isim. Yarışmanın ardından bir süre ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Küçükköylü, burada emlak yatırımları danışmanlığı yaptı. Halen Türkiye'de aynı sektörde çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükköylü, güzellik yarışmasına katılmış olması ve ABD'de emlak sektöründe çalışması nedeniyle dava dosyasındaki isimle karıştırıldığını ifade etti. Açıklamasında davayla hiçbir bağı olmadığını vurgulayan Küçükköylü, bekar olduğunu ve çocuk sahibi olmadığını da sözlerine ekledi.

İngiliz basını da aynı yanılgıya düşmüştü

Küçükköylü, 2021 yılında İngiliz Sun gazetesinin de benzer bir yanılgıyla kendisine ulaştığını aktardı. Gazetede uçak listesindeki kişinin kendisi olabileceği yönünde bir haber yayımlanmış, ancak Küçükköylü o dönemde de durumun isim benzerliğinden kaynaklandığını açıklamıştı.

Türkiye'den çocuk kaçırılma iddiaları yeniden gündemde

Dava dosyalarının eklerinden birinde, Epstein'e küçük kızları sağladığı düşünülen eski Polonyalı model Adriana Ross'a Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nden çocuk götürülüp götürülmediğine ilişkin soru yöneltilmişti. Ross bu soruya yanıt vermeme hakkını kullandı. Sosyal medyada bu sorunun doğrudan bir kabul olarak yansıtılması ise dezenformasyona neden oldu.

Bakan Göktaş'tan açıklama geldi

Epstein belgelerinin yayılmasının ardından Türkiye'de 1999 Gölcük depremi ve 6 Şubat depremlerinden sonra kaybolduğu iddia edilen çocukların akıbeti yeniden tartışmaya açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların kaçırıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan Göktaş, depremde yakınlarını kaybeden bin 912 çocuktan hiçbirinin kayıp olmadığını vurgulayarak bu tür dezenformasyon girişimlerini sert bir dille kınadı.