Kaza, saat 17.45 sularında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Akşemsettin Küme Evleri yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kiraz’dan Alaşehir yönüne seyir halinde olan A.A. (68) yönetimindeki 35 BC 982 plakalı otomobil, Kümeevleri yoluna girmek için önce yolun sağına yanaştı, ardından birden sola doğru manevra yaptı.

Bu sırada aynı istikamette arkadan gelen M.G. (26) idaresindeki 35 DAJ 481 plakalı otomobil, önünde dönüş yapan araca çarptı.

Çevredeki vatandaşlar ihbar etti

Şiddetli çarpışmanın ardından her iki otomobilde de ağır hasar meydana geldi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşanan kazada araç sürücüleri A.A. ve M.G. ile araçlarda yolcu konumunda olan N.A. (10), M.A. (11), O.G. (17), K.G. (15), Ş.S. (42) ve U.S. (15) yaralandı.

1 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza bölgesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.S.’nin (42) durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Diğer 7 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.